泰王攜王后素提達貴妃詩妮娜公開亮相　病危傳言不攻自破

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-29 13:52

泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）一度傳出入住深切治療部（Intensive Care Unit，ICU）的消息，但王室一直沒有證實或否認。他5月25日身穿西裝與王后素提達（Queen Suthida）和王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）一同出席活動。由此可見，之前的傳言大抵不是真實。

泰國王室辦公廳（Royal Office）5月26日發新聞稿，當中有一些泰王與王后、王妃出席活動的情形。有網民稱，從照片看來，傳聞患病的泰王，看來反而有點發福。

泰國國王哇集拉隆功5月25日為慶祝衛塞節進行點蠟燭儀式。（泰國王室辦公廳）

3人當天在樞密院出席環境專家甲森（Kasem Chankaew）擔任樞密院成員的就職典禮。哇集拉隆功又為慶祝衛塞節（Vesak）進行點蠟燭儀式。

不時在個人Twitter帳號發布泰國政治及王室消息的蘇格蘭記者兼作家馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）同日稱：「他們回來了！自5月初以來，哇集拉隆功、素提達和詩妮娜今晚第一次出現在王室新聞上」。有網友在推文下留言問為何無人戴口罩，質疑這是舊相片。

馬歇爾13日在Twitter引述消息稱，哇集拉隆功幾天前因呼吸系統問題到曼谷醫院求醫，然後病情惡化轉院住進Siriraj醫院的深切治療部，泰王出現的病徵與新冠肺炎病徵一致。

馬歇爾翌日又稱，儘管有謠言傳出，但無跡象表明泰王的疾病危及生命；他有呼吸系統問題，可能與新冠無關，但人已在ICU。泰國王室無回應過哇集拉隆功住院一事。

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