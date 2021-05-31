2000多美軍及外國人釜山集會　韓國出動大批警察未能制止

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-31 17:08

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響全球之際，韓國釜山警察廳5月30日證實，包括駐韓美軍等2,000餘人在釜山集會狂歡，韓國警察雖趕抵現場卻未能制止。

據韓聯社5月30日報道，韓國釜山警察廳提到，在美國陣亡將士紀念日即將到來之際，包括駐韓美軍在內的2,000餘名外國人，5月29日晚在釜山海雲台海水浴場和龜南路一帶不戴口罩、飲酒狂歡，甚至肆意燃放煙花爆竹，引發爭議。

根據上傳至社交網站的影片中可以看出，這批外國人不僅違反韓國「5人以上聚集禁令」等防疫響應措施，還在海雲台海濱聚眾狂歡。一些人口罩佩戴不規範，甚至根本不佩戴口罩，還燃放煙花爆竹，引發當地居民的不安。

韓聯社特別提到，釜山警察廳5月29日接到了38起相關舉報，隨後出動6輛警車和外事組等警力進行巡邏和宣導，但仍未能完全驅散現場人員。韓國釜山警方表示，未來將聯合市政府進一步加強巡邏。

據瞭解，這已經不是釜山第一次有這類事件發生。早在2020年7月4日的美國獨立日，當時就有數十名來自群山、烏山和大邱的駐韓美軍士兵在釜山海雲台海灘不佩戴口罩飲酒狂歡並燃放鞭炮。這些美軍士兵甚至還向韓國人發射鞭炮，海灘附近還發生兩起涉及美軍士兵的車禍。在韓國警察抵達現場後仍未能制止這些美軍士兵的行為。