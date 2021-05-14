NASA毅力號錄到火星歷史性聲音　機智號直升機嗡嗡作響令人驚喜

撰文： 臺北天文館 最後更新日期： 2021-05-14 13:04

我們已經看到NASA機智號（Ingenuity）直升機在火星上飛行的畫面，現在我們也可以聽到它飛行的聲音了。NASA毅力號首次在機智號直升機飛越稀少的火星大氣時，捕捉其螺旋槳旋轉時低頻的聲音。

NASA5月7日發布了由毅力號（Perseverance）火星探測車SuperCam拍攝的新畫面，這段機智號4月30日第四次飛行的影片配有音軌，這段長達三分鐘的影片開始時是耶澤羅隕石坑（Jezero Crater）上吹着低頻的風聲，之後，機智號緩緩上升、飛行，在872英尺（265米）的往返行程中，可以聽到其螺旋槳接近2,537 rpm的轉速旋轉時細微嗡嗡作響的聲音。

拍攝當時，毅力號距離機智號直升機有262英尺（80米）之遙，任務工程師根本不確定是否可以聽到飛行的聲音。 因為火星大氣層的密度大約是我們地球大氣層的百分之一，在之前進行的測試和模擬時，火星的大氣層極大地抑制了聲音的傳播，麥克風幾乎接收不到直升機的聲音，所以這次能成功錄下可真是一個非常大的驚喜。

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SuperCam是個功能強大的儀器，可從遠處用雷射打碎岩石，方便光譜儀研究其煙塵，進而了解其化學成分。 它還配備了咪高峰來記錄聲音，進一步研究目標物更多的物理特性，譬如強度。同樣的，這次錄下機智號飛行聲音的新記錄，有助於我們更進一步了解火星的大氣。

因為火星表面溫度平均為華氏-81度（攝氏-63度），因此聲音的傳播比在地球上要慢。火星上聲音的傳播速度約540 mph（每秒約240米），而地球上的速度約760 mph（每秒約340米），而且由96％的二氧化碳組成的火星大氣層傾向於吸收較高音頻的聲音，因此只有較低音頻的聲音才能傳播較長的距離。

為了保留和強化直升飛機螺旋槳旋轉的84赫茲音頻段，NASA特別以單音軌錄音，並將80赫茲以下和90赫茲以上音頻的部分降低音量，再增強了剩餘部分的音量，才能呈現這一段儘管微弱卻是珍貴難得的錄音。

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