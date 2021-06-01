印度疫情︱5G散播病毒謠言瘋傳　最少20座基地台遭破壞影響網絡

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-01 19:12

印度新冠肺炎（COVID-19）新增確診數有所趨緩，但疫情仍沒改善，包括農村醫療資源不足、確診病患感染毛黴菌感染症等，都使得印度死亡人數不減反增。近日印度社群網絡還瘋傳「5G訊號會散播新病毒」的假訊息，在過去3個星期內，當地民眾已破壞至少20座基地台，嚴重影響網絡訊號。

根據《印度論壇報》報導，印度社交媒體上流傳著「電訊網絡和5G訊號會散播新冠病毒」的假訊息，當地民眾信以為真還不斷轉發訊息，有人甚至為此破壞基地台，光是在印度北部的旁遮普邦，至少就有20座基地台被損壞，也導致旁遮普邦出現手機訊號不穩的問題。

因為疫情在家工作、上課的民眾更是叫苦連天，因為沒網絡就不能上網，只好狂打電話給電訊公司求助。然而，當電訊公司提出新建基地台或維修基地台也遭到民眾反對，立場相當尷尬。

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印度電訊部門也趕緊澄清，印度5G網絡技術還沒在全國測試，而且5G網絡和新冠病毒沒有任何關聯，「這種說法根本毫無根據」，希望民眾不要被假訊息誤導。

印度鐵塔和基礎設施供應商協會總幹事TR Dua呼籲政府要正視這類情況，他指出，因為疫情期間，很多人都是依靠網絡，才得以在家視訊會議、遠距教學、進行電子商務等，甚至政府機關要宣傳防疫、疫苗接種的政策，也是依靠網絡才能傳遞消息，「如果不加以阻止這類情形發生，會嚴重影響印度消息傳送」。

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