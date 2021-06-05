普京形容拜登是「謹慎政治家」　估計美俄峰會正面但沒突破

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-05 04:53

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統拜登（Joe Biden）舉行峰會在即，普京6月4日表示，期望今次美俄峰會氣氛正面，但不認為可以取得突破。

普京4日出席聖彼得堡經濟論壇（St Petersburg Economic Forum）時，向國營電視台表示，美俄關係目前處於低位，他和拜登16日在日內瓦的峰會上將討論改善關係的方法，以及軍備控制、全球紛爭、疫情及氣候變化等議題。

他強調俄羅斯對美國沒有任何問題，反指對方就公開表示限制俄羅斯的經濟發展。普京亦認為， 外界認為莫斯科參與跨國食品加工集團JBS及美國輸油管網絡日前遭黑客襲擊事件的說法是無稽之談。

圖為2011年3月10日，美國時任副總統拜登和俄羅斯總統普京於莫斯科會面。（美聯社）

普京稱美國特工部門應找出黑客的真正身份，指部分美國人都質疑俄羅斯牽涉其中的說法，形容這些指控是企圖在峰會前製造新一輪糾紛。

白宮2日表示，拜登屆時會與普京討論黑客事件及要求莫斯科方面阻止類似事件再次發生，普京稱讚拜登是經驗豐富的政治家，形容對方一生奉獻於政治，而是是一名謹慎行事的人，所以他覺得今次會面即使不太機會取得成果，但希望可以為兩國關係邁向正常創造條件。