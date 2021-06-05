燕鷗媽被無人機嚇跑　3000雛鳥或無法出世　釀成生態災難

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-05 19:25

美聯社報道，在一架無人機墜毀並嚇跑美國南加州一個築巢島上的燕鷗後，約3000個燕鷗蛋遭到遺棄。

美國南加州橙縣登記處指出，今年5月，兩架無人機在亨廷頓海灘的Bolsa Chica生態保護區上空非法飛行，其中一架墜入濕地。

根據加州魚類和野生動物部門稱，由於害怕遭到獵食，數千隻燕鷗放棄了在地面上的巢穴。此時此刻，這些彈殼外沾滿了沙。如果沒有無人機的干擾，燕鷗預計正在孵化。

加州魚類和野生動物部門的環境科學保護區經理Melissa Loebl表示，這是聖地牙哥以北100英里的沿海地區，有史以來最大規模的遺棄鳥蛋事件之一。

在一架無人機墜毀後，美國南加州一處海灘上約有3000個燕鷗蛋遭到鳥媽媽遺棄。（美聯社）

羅布說，隨着疫情爆發，愈來愈多人來到戶外活動場所，去年Bolsa Chica生態保護區就有約10萬人造訪，比前一年約6萬人有所增加。不僅導致無人機活動愈加頻繁，也導致更多的狗和自行車在地面活動，這些都是被禁止的行為。

她指出，狗數量顯著上升，尤其是不拴狗繩的情況。這對野生動物來說是毀滅性舉動，而現在是主要築巢季，狗會追逐鳥，讓鳥遠離自己的巢。

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