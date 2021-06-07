哈里梅根千金｜Lilibet會否稱公主或未可知　料擁雙重國籍

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-07 20:28

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的女兒於6月4日在美國加州（California）出生。她的名字是莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）。外界其中關注的一點是，她未來會是公主嗎？

哈里和梅根：圖為2021年6月6日，鏡頭下的美國加州聖巴巴拉醫院，英國哈里王子和妻子梅根的女兒在這醫院出生。（Reuters）

莉莉貝特的名字來自曾祖母、英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的暱稱，以及祖母戴安娜王妃（Diana，Princess of Wales）的名字。女王的家人暱稱女王為莉莉貝特（Lilibet）。哈里和梅根以女兒的名字，向女王和戴安娜王妃致敬。

這位小千金沿用英國王室的官方姓氏。根據王室家族官方網站的資料，任何王室成員如需官方姓氏，可以採用「蒙巴頓-溫莎」（Mountbatten-Windsor）。故此Lilibet的全名是Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor。

英國王室原姓氏為Saxe-Coburg-Gothas，但因一次大戰期間國民對德國厭惡，於是在1917年「去德國化」，將姓氏改為「溫莎」（Windsor）。之後英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王結合，子女均冠以女王的姓氏，此舉據悉令王夫相當不滿。不過1960年修訂法例，英女王伊利沙伯二世與菲臘親王的父系後代，姓氏改為蒙巴頓-溫莎，而蒙巴頓（Mountbatten）正正就是菲臘親王原來的姓氏。

或不稱女勳爵

莉莉貝特是女王的第11位曾孫，她在王位繼承順位中排名第8、排在父親哈里和哥哥阿奇（Archie）的後面。

儘管她是貴族之後，根據英王佐治五世（George V）1917年訂立的規矩，莉莉貝特不能擁有公主殿下銜頭。哈里王子是薩塞克斯公爵（Duke of Sussex），他的孩子或會被冊封為勳爵（Lord）或女勳爵（Lady）。

梅根3月接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時，聲稱英國王室有人說「不知阿奇出生時膚色會有多黑」（梅根有一半非裔血統），阿奇因此不獲王子的銜頭。《獨立報》6月6日稱莉莉貝特的稱呼會跟阿奇是類似，是Lilibet Diana Mountbatten-Windsor小姐（Miss）。

延伸閱讀 ：名嘴專訪哈里王子夫婦未播出先轟動 梅根衣着飾物暗藏「訊息」？

↓梅根嘴角上揚「陰陰嘴笑」準備大踢爆？點擊放大，逐格睇奧花雲費專訪照片：

+ 7 + 7 + 7

有機會當公主

英女王倘離世，王儲查理斯（Prince Charles）將繼位，莉莉貝特和阿奇身為查理斯的孫兒，有資格獲得公主殿下和王子殿下銜頭。惟查理斯到時可頒布新君主制誥，限制王位繼承人、以及他們的直系親屬，獲得公主或王子殿下銜頭的條件。

《獨立報》6月6日稱，王室歷史學家哈里斯（Carolyn Harris）對美國雜誌Town & Country稱，21世紀的王室趨勢是，傾向於君主較少家人獲得王室銜頭、以及全職履行王室職務，因此哈里的孩子不太可能獲得王室銜頭或承擔王室公務。

可擁雙重國籍

該報6日稱梅根仍然保留她的美國籍，加上莉莉貝特於美國出生，這代表莉莉貝特自動成為美國公民。而哈里依然是英國公民，根據英國法律，父母可將英國籍傳予子女，因此莉莉貝特也自動獲得成為英國公民的資格。報道稱，她很可能會擁有英國和美國雙重國籍。

↓想回顧更多有關哈里與梅根的新聞，請點擊放大觀看：

+ 5 + 5 + 5

英國王室繼承順位首10位

1. 王儲查理斯（Prince Charles）

2. 威廉王子（Prince William）

3. 喬治王子（Prince George）

4. 夏洛特公主（Princess Charlotte）

5. 路易王子（Prince Louis）

6. 哈里王子（Prince Harry）

7. 阿奇（Archie）

8. 莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）

9. 安德魯王子（Prince Andrew）

10. 比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）