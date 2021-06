哈里與梅根迎二胎　女兒取名Lilibet Diana　向英女王及戴妃致敬

撰文: 羅堃怡 最後更新日期: 2021-06-07 10:48

發言人證實,英國哈里王子(Prince Harry)和梅根(Meghan Markle)的女兒已出生。梅根在當地時間6月4日上午11點40分,生下重量為7磅11安士的寶寶。女兒全名為「Lilibet Diana Mountbatten-Windsor」,Lilibet這個名字來自曾祖母英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)的暱稱,而Diana則是用以紀念已故祖母戴安娜王妃。據悉,梅根與女兒母女均平安,目前正由信任的醫生團隊照顧着,在家中休息。白金漢宮7日發表聲明說,英女王伊利沙白二世和王室家族聞訊感到「欣喜」。

白金漢宮(Buckingham Palace)的發言人表示:「女王、威爾斯親王(The Prince of Wales)和康瓦爾公爵夫人(The Duchess of Cornwall)與劍橋公爵和公爵夫人(The Duke and Duchess of Cambridge)已獲悉,並且欣喜薩塞克斯公爵與公爵夫人(The Duke and Duchess of Sussex)的女兒出生。」

另外英國首相Boris Johnson也在Twitter發文道賀:「祝賀英國薩塞克斯公爵與公爵夫人的女兒出生。」