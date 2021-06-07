哈里與梅根迎二胎　女兒取名Lilibet Diana　向英女王及戴妃致敬

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發言人證實，英國哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）的女兒已出生。梅根在當地時間6月4日上午11點40分，生下重量為7磅11安士的寶寶。女兒全名為「Lilibet Diana Mountbatten-Windsor」，Lilibet這個名字來自曾祖母英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的暱稱，而Diana則是用以紀念已故祖母戴安娜王妃。據悉，梅根與女兒母女均平安，目前正由信任的醫生團隊照顧着，在家中休息。白金漢宮7日發表聲明說，英女王伊利沙白二世和王室家族聞訊感到「欣喜」。

白金漢宮（Buckingham Palace）的發言人表示：「女王、威爾斯親王（The Prince of Wales）和康瓦爾公爵夫人（The Duchess of Cornwall）與劍橋公爵和公爵夫人（The Duke and Duchess of Cambridge）已獲悉，並且欣喜薩塞克斯公爵與公爵夫人（The Duke and Duchess of Sussex）的女兒出生。」

另外英國首相Boris Johnson也在Twitter發文道賀：「祝賀英國薩塞克斯公爵與公爵夫人的女兒出生。」

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