拜登與共和黨基建計劃談判破裂　改與兩黨團體磋商

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-09 12:40

美國總統拜登（Joe Biden）與共和黨6人小組就基建計劃舉行的談判破裂，轉而與一個兩黨團體進行接觸。白宮直言，拜登對共和黨的提議感到大失所望。

據美國《國會山報》報道，美國總統拜登6月8日中斷了與西維珍尼亞州共和黨參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）領導的共和黨小組有關基礎設施議案的磋商，轉而與一個中間派的兩黨團體進行接觸。此前，拜登與參議員卡皮托一對一的磋商據稱「陷入了僵局」。

在當地時間6月8日下午拜登和卡皮托談話後，白宮宣布了拜登的這一舉動。儘管進行了數周的談判，但雙方在達成協議方面仍存在很大分歧。

拜登政府一位官員證實，白宮因此轉向與一個兩黨小組進行談判，該小組正在起草自己的提案。

在卡皮託提出3,300億美元基礎設施新支出方案後，拜登改變了路線。這個規模遠遠低於拜登已經做出讓步的1.7萬億美元。卡皮托是一個代表參議院共和黨人進行磋商的6人小組的牽頭人。

據英國路透社報道，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）在一份聲明中稱，拜登認為，共和黨小組提出的最新提議沒有滿足國家的基本需求。

聲明稱，「令人感到失望的是，雖然拜登願意將他的計劃減少1萬億美元以上，但共和黨6人小組只將他們提議的新投資增加1,500億美元。」

卡皮托的發言人表示，卡皮托6月8日與拜登進行了5分鐘的通話。卡皮托在聲明中稱，「在真誠進行磋商、並向總統希望的目標進一步靠攏後，我對他的決定感到失望。」

一個由兩黨組成的參議員小組將於6月8日舉行會議，討論關於基建議案的下一步行動。