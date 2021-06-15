普京3年來首次接受美媒專訪　諷刺美國「長得醜別向鏡子發火」

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-15 15:02

美俄領導人即將在6月16日會晤，在此前夕，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）接受美國全國廣播公司（NBC）專訪，為過去3年來首度接受美媒訪問。他駁斥有關外界對俄羅斯黑客攻擊及內部鎮壓等問題的批評，並稱幾乎所有對俄國的譴責都應同樣適用於美國和西方，他稱「美國竟然還沒指控俄羅斯挑起『黑人的命也是命（BLM）』運動，我很驚訝。」他又諷刺美國指「我們有句諺語：長得醜，就別向鏡子發火。」

6月14日，NBC播出對普京的專訪。在採訪中，NBC記者西蒙斯（Keir Simmons）提到俄羅斯的「人權」問題，表示美國總統拜登（Joe Biden）將在與普京的會晤中提及正在服刑中的俄羅斯反對派領袖納爾利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）。

普京接受NBC採訪就中美俄關係發表看法，還提及新疆問題：

西蒙斯還提到，俄羅斯政府將俄羅斯境內媒體Meduza和 VTimes列入「外國代理人」。

對此，普京也以美國的《外國代理人登記法》、國會山騷亂為例一一反擊，他稱：「我們有句諺語：長得醜，就別向鏡子發火（Don't be mad at the mirror if you are ugly）。」

普京又説，「如果有人指責我們，我會説，為什麼不看看你自己？你們會在鏡子裏看到自己的影子，而不是我們。」

普京還指責美國對俄羅斯的各種「干預」指控毫無根據，並表示，美俄關係是遭美國國內激烈的政治紛爭犧牲的，他稱「我們受到（美國）各種各樣的指控：干預選舉、網絡攻擊等等，」他又説「但他們沒有一次拿出證據，只是毫無根據的指控。」

「我們還沒有被指控挑起『黑人的命也是命』運動，我感到很驚訝，這本來是一個很好的攻擊手段，」普京諷刺地説道。他不忘補充：「我們沒做這些事。」

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對於是否下令「暗殺」納瓦利尼的提問，普京回答：「我們沒有暗殺任何人的習慣。」他以美國國會山騷亂為例，反問西蒙斯：「那個走進國會大廈被警察開槍打死的女人是你們下令『暗殺』的嗎？你知道有450個人在進入國會大廈後被逮捕嗎？他們不是去偷筆記本電腦的，他們帶來了政治訴求……這難道不是對持有政治觀點的人的迫害嗎？」

訪問中，西蒙斯也提出有關「殺手論」的問題：「總統先生，你是『殺手』嗎？」普京對此一笑置之，他平靜地回答道：「在我任期內，我已經習慣了來自各種角度、各種領域、以各種藉口和理由、不同口徑和力度的攻擊，這一點都不讓我感到驚訝。」

關於俄美關係，普京表示，兩國正處於近年來的最低點，他真切地希望現任美國總統不會做出任何「基於衝動」的行為。

拜登之前在布魯塞爾召開的北約（NATO）峰會上談及普京，稱讚其是「值得尊敬的對手」。

美國政治新聞網站Politico報道指出，雖然這次會談似乎不太可能立即達成任何協議，但白宮表示拜登希望與普京會面，直接就網絡攻擊和人權問題向他施壓，並談到他們可能有共同立場的領域，包括核武器控制和氣候變化。