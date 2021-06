俄羅斯日│專訪駐港總領事：香港是個「充滿反差感的城市」

撰文: 藺思含 毛詠琪 最後更新日期: 2021-06-12 15:00

6月12日是俄羅斯聯邦的國慶日,或者用當地人的慣常說法—俄羅斯日。每年莫斯科都有盛大典禮舉行,在香港生活的俄羅斯人也遙相慶賀。俄羅斯駐香港領事館總領事薩基托福(Igor I. Sagitov)形容,在港俄人「沒有一個不喜歡這裏」,他們生活在香港又有怎樣的感受? 此為俄羅斯駐港總領事專訪第一篇。

俄羅斯駐香港領事館總領事薩基托福(Igor I. Sagitov)今年4月應邀出席香港01五周年慶祝典禮。(資料圖片)

「我沒見過不喜歡香港生活的人」

薩基托福來香港近兩年,是否喜歡在港生活呢?「我沒見過哪個人不喜歡香港的生活。即使是在現在這樣的時期,活動沒有以前那麼豐富了,但在香港的生活依然很有趣。」

繁忙的商務城市、林立的摩天大樓,這些遊人通常會對香港產生的初印象。「現在我看到香港人和政府保留了這麼多自然景點,公園、海邊,這些地方給我留下了深刻的印象。」薩基托福這樣解釋,在他口中,香港是個「充滿反差感的城市」。

令他感到驚訝的不只是風景,還有人情。「我發現我和香港人的溝通非常容易,這讓我很驚訝。」他說,無論是在辦公室還是在街上,他和香港人溝通從不覺得有障礙。「香港是一個非常國際化的城市,香港人心態非常的開放。我認為這個城市歡迎所有的客人,正因如此,香港人和俄羅斯人要找到共同語言並不難。」

俄羅斯駐港領事館總領事薩基托福(Igor I. Sagitov)接受《香港01》採訪。(受訪者供圖)

上月初,俄羅斯政府為紀念第二次世界大戰擊敗納粹德國的「勝利日」,在莫斯科紅場舉行閱兵儀式,總統普京的演說中譴責「恐俄症」(Russophobia)在世界範圍內捲土重來。在香港是否會感受到「恐俄」氛圍呢?薩基托福很快回答道:「我們剛剛還談到香港人的開放心態,所以(這裏)沒有恐俄症。」他補充說,幾年前,俄羅斯的商業機構和個人在開立銀行賬戶時容易遇到阻力,但現在已經不是什麼大問題。 「如果我們只說人,香港人絕對沒有恐俄症。」

2019年後,俄羅斯人離開香港了嗎?

2019年,香港社會陷入動盪,此後《國安法》的實施也令許多港人對香港的前景感到不安。問及此事,這位總領事對香港前景感到樂觀:「我們相信香港政府和香港人,將盡一切努力讓這個美麗城市的未來變得光明。」但在港俄羅斯人的生活究竟是否受到影響?薩基托福告訴我們,儘管沒有登記在冊的數據,但據他們的經驗,總數不到1,600的居港俄人中以商務及信息技術領域的專業人士居多。再來就是已經與本地或是其他國籍人士結婚的俄人,這其中又以俄羅斯女性為多。

對於這些居港俄人群體,他認為2019年的動盪並沒有給他們帶來太大影響:「如果有俄羅斯人離開香港回到祖國,首要的原因也是疫情。」

圖為4月26日,一名女子在俄羅斯莫斯科紅場跳舞。(AP)

對許多俄羅斯人而言,香港已經是家之所在。為了能讓更多俄羅斯人在香港也能感受到母國鄉情,許多在港俄人積極舉辦各式活動,俄羅斯俱樂部以2017年起每年舉辦「俄羅斯之秋」(Russian Autumn)文化節,此外更有舉辦了十多年的年度慈善舞會,讓賓客感受俄國歷史氛圍之餘,善款還幫助到世界各地的患病兒童。

疫情後,去俄羅斯吧

於香港人而言,俄羅斯也不全然是陌生的國土。赴俄14日免簽政策,讓許多香港人早已見識過俄羅斯的許多歷史文化聖地:莫斯科的紅場、克里姆林宮博物館、第二大城市聖彼得堡的冬宮博物館等等。但除了這些盡人皆知的旅行好去處,在這片國土面積超過1,700萬平方公里、東西橫跨11個時區的廣袤土壤上還有許多值得游賞的地方。

「我們經常推薦韃靼斯坦共和國的首府喀山市。」這個坐落於俄羅斯西南部、伏爾加河中游的城市,是與莫斯科、聖彼得堡並駕齊驅的歷史文化名城。在這裏,東正教堂與清真寺毗鄰而立,韃靼族人與俄羅斯族人和諧共處。500年前俄國歷史上第一任沙皇伊凡雷帝下令在這裏建造的喀山克里姆林宮,被聯合國列為文化遺產,其內更矗立着一座規模宏大的東正教堂。幾十米開外,便是歐洲規模最大的、一座高達70米的清真寺。

若想看自然風光,喀山以外,位於俄羅斯中部以南、蒙古以北的貝加爾湖(Lake Baikal )為必到之處。這個世界水容量最大淡水湖泊有着「西伯利亞明珠」的美名,亦被聯合國教科文組織列為世界自然遺產。此外,人們對俄羅斯遠東地區的興趣也在增長,堪察加半島(Kamchatka Peninsula)的火山觀光、在極端寒冷的北方地區騎鹿看極光、住傳統類似蒙古包一樣的傳統住房(俄文中叫yurta),又或者去前冬奧主辧城巿索契(Sochi)滑雪。若想一次性觀覽俄羅斯境內不同地區的景致,在伏爾加河遊船河都不可錯過。

一年四季,人文或自然,莫斯科和聖彼得堡以外仍有許多值得探索的寶地。「俄羅斯旅遊業的潛力是無限的。每年你去俄羅斯,都可以看到新的東西。」

在港「看」俄羅斯:俄羅斯皇家珍品展

對於尚因疫情困在香港的大多數人,如今卻也有機會近距離感受其歷史人文。不過,即使大多數人仍因疫情被困香港,卻也依然有機會近距離感受俄羅斯的歷史人文。在香港沙田文化博物館,由即日起至8月29日正舉行「聖耀皇權──俄羅斯皇家珍品展」(Tsar of All Russia. Holiness and Splendour of Power)。

展覽內,觀眾可近距離欣賞沙皇阿列克謝‧米哈伊洛維奇征戰沙場的「傑里科式帽」頭盔、被視為皇權象徵、彼得大帝鑲有鑽石及祖母綠的胸前十字架;鑲有各式寶石的金鞘馬刀;還有權杖、馬具、皇后佩戴的首飾甚至皇子的玩具——這些珍品都是從莫斯科克里姆林宮博物館(Moscow Kremlin Museums)遠道而來的,無一不是俄羅斯皇室輝煌歲月的最佳註解,講述着16至18世紀,沙皇神聖的加冕儀式、軍事權力與宮廷生活,揭開宏偉帝國背後,構成一國之君政治家風範的形象要素。

▼「聖耀皇權──俄羅斯皇家珍品展」精選展品一覽▼

+ 38 + 38 + 38

藝術史學家、克里姆林宮博物館館長Elena Gagarina介紹稱,該年近年積極在亞洲各地推動文化交流,近年曾在北京故宮、上海及日本京都等地博物館策展,把克宮的歷史及藝術珍藏介紹給亞洲觀眾。

繼2013年的法貝熱(Fabergé)俄羅斯宮廷藝術展覽在香港取得重大成功,莫斯科克里姆林宮博物館再次與文化博物館攜手合作。此次展覽的150多件珍品還將呈現皇室生活更加私密的一面——皇家家庭生活,呈現出一個龐大帝國未來統治者幼年如何成長、接受怎樣的教育。

一個遠在數千里之外的複雜的國家,如此為港人打開了一個重要的切口。但華美與精緻以外的野性與人情,則還需要千里迢迢親身探索。