戴安娜王妃曾指控查理斯「計劃」製造車禍　英警認曾向王儲問話

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-20 22:58

英國戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）1997年在法國死於車禍。不同的陰謀論多年來可說是「陰魂不散」，包括指王儲查理斯（Prince Charles）在戴妃座駕「動手腳」引致車禍，因為她生前曾提出指控，倫敦警察局前局長史蒂文（John Stevens）6月18日透露，曾為此向查理斯查問。

1997年8月31日凌晨，身處法國巴黎的戴安娜王妃與情人多迪法耶茲與保鑣瓊斯，在入住的麗茲酒店執行保安主管保羅親自駕駛下，坐上一輛四人黑色平治轎車。後因被狗仔隊跟拍，在市內發生車禍撞向橙柱，除坐在前座、司機位身旁的瓊斯外，三人全部喪生。（Getty Images）

戴安娜1995年向管家伯勒爾（Paul Burrell）寫下一個便條，稱查理斯正計劃讓她遇上一場交通意外，破壞她汽車的煞車系統，令她頭部嚴重受傷，以便他迎娶兒子的保母伯克（Tiggy Legge-Bourke）。

查理斯2005年在警方調查這宗車禍時，以證人身份於聖詹姆斯宮（St James’s Palace）與史蒂文會面。

史蒂文在會面期間讀出便條，問查理斯為什麼戴安娜會寫下便條。查理斯稱不知道有關便條的任何事，直至它被媒體公開。英國《鏡報》2003年公開便條的部份內容。

倫敦警察局前局長史蒂文稱，他曾向英國王儲查理斯查問，王儲否認知道戴安娜曾向管家寫便條、談及可能「被車禍」的威脅。圖為6月8日英國王儲查理斯到訪牛津大學薩默維爾學院。（AP）

史蒂文稱他的團隊在調查中未有發現其他證據，以支持戴安娜在便條中提出的設想。

戴妃之死2021年5月再次引起公眾關注，原因是英國廣播公司（BBC）的記者巴希爾（Martin Bashir）被證實以欺詐手段騙得她同意受訪。

史蒂文說， 在戴安娜寫下便利那段時間，巴希爾可能利用了她的弱點，讓她對自己的安全產生疑慮。

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