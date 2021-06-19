英國王室︱查理斯玻璃心承受不了哈里批評　父子破冰因一個關鍵

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-19 13:00

英國哈里王子（Prince Harry）近期訪問中再三點出王室運作的問題，招來不少英國擁王室的民眾不滿，更弄壞與其他親戚的關係，甚至包括父親查理斯王子（Prince Charles），以及兄長威廉王子（Prince William），只有堂妹尤金妮（Princess Eugenie）和嫂嫂凱特（Kate），對他的態度比較親切。

而根據他母親戴安娜（Princess Diana）生前的演說教練皮爾斯（Stewart Pearce）的觀察，查理斯本身就是個很纖細又敏感的人，嚴重的害羞，因此當發現自己沒辦法解決家族內部的衝突，會選擇退回一邊，然後彷彿漠不關心、十分超然。在戴安娜在世時指控自己的婚姻多了第三者卡米拉（Camilla），查理斯就是這種態度，如今面對哈里一再的重砲攻擊，他也只能繼續如此。

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皮爾斯反而覺得相較於查理斯會逃避面對問題，哈里反倒更有勇氣要解決問題，父子倆不同調。不過哈里公開的批評讓查理斯過於難堪，父子的關係才陷於冰點，但王室始終對外擺出「再怎麼吵架仍是一家人」態度，不願意內部糾紛被外界當好戲看，因此最近英國媒體報道，在哈里的女兒莉莉貝特（Lilibet）出生後，查理斯與他已經時常有在聯繫，小孫女變成父子破冰的關鍵。

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