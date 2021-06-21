俄羅斯太平洋艦隊　現代史上第一次在太平洋中部演習

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-06-21 14:59

俄羅斯國防部6月21日表示，俄太平洋艦隊戰艦與海軍航空兵一起，進行了現代史上首次在太平洋中部舉行的演習。

在一個半月的遠航期間，太平洋艦隊編隊共航行2.5萬海里，現該艦隊已結束遠航，返回符拉迪沃斯託克。（Getty）

6月21日，俄羅斯國防部表示，「有近20艘水面戰艦、潛艇和保障船參加了在太平洋艦隊現代史上首次於太平洋中部舉行的遠海區演習。」演習在位於千島羣島東南2,500海里的太平洋海區進行。

國防部稱，演習中動用了包括太平洋艦隊旗艦，「瓦良格」號導彈巡洋艦，「沙波什尼科夫元帥」號護衞艦，「阿爾達爾・齊堅扎波夫」號、「完美」號和「轟鳴」號輕型護衞艦，以及潛艇。參加演習的還有海軍航空兵反潛機圖-142M3，它完成了總航程1萬公里14小時的飛行。

俄國防部發布天平洋艦隊演習視頻：

航空兵在演習中出動了20架飛行器，除了圖-142M3外，還有伊爾-38反潛機、米格-31BM殲擊截擊機、伊爾-78加油機和卡-27艦載直升機。

太平洋艦隊的艦艇和飛機研練了假定實施假想導彈發射的一系列科目，演習在太平洋艦隊司令阿瓦基揚茨海軍上將領導下進行。