遠征四千公里威逼夏威夷　俄軍宣告太平洋不只容得下中美

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-06-19 21:00

進入6月中旬，俄羅斯國防部規劃的太平洋遠洋行動還在繼續。一支集結了旗艦「瓦良格」號巡洋艦、「潘捷列夫海軍上將」號反潛艦、「沙波什尼科夫元帥」號護衞艦等20餘艘水面艦艇、潛艇和支援保障船所組成的大艦隊，仍在夏威夷以西500至800公里處展開演習。

包括Tu-142遠程反潛巡邏機（即Tu-95戰略轟炸機的海軍型號）、Mig-31BM高空高速截擊機以及俄羅斯空天軍的各型戰機在內的20餘架軍機也參與其中。

對美軍來説，俄羅斯海空編隊在戰略武器的陪同下逼近夏威夷是不多見的事情。（路透社）

面對撲面而來的俄方水面、空中打擊力量，包括哥倫比亞廣播公司、福斯電視台在內的美國多家媒體均稱此舉是俄方「冷戰以來太平洋地區規模最大的演習」。

面對俄軍行動，美國國防部在6月15日前後故作鎮定地指出，俄羅斯轟炸機並未進入美國的防空識別區。但美軍還是從13日起從珍珠港基地調動三架F-22戰鬥機和一架KC-135空中加油機監視俄機動向。美國海軍「卡爾·文森」號航母戰鬥羣也在夏威夷羣島以東320公里處「展開行動」。可這些細節都只散見於美國軍方或夏威夷地方媒體。

自冷戰結束之際，美俄兩國之間在太平洋幾乎劍拔弩張的局面是不多見的，兩國面對這種「歷史性演習」也幾乎默不作聲也較為反常。這種局面和美國對「印太」格局的定位有關。

在美俄首腦期間展開的這場交鋒顯出了足夠的戲劇性：

在美方看來，其「印太」尤其是太平洋一線的潛在對手並不是自蘇聯解體之後就一蹶不振的俄羅斯太平洋艦隊，而是擁有兩個航母戰鬥羣的中國海軍。美國軍方為了應對其「中國威脅」，已組建多支「特遣部隊」，並在東海及黃海展示其「動態部署」（DFE）部隊的軍事調動。

在2021年3月美軍對外正式發布的白皮書中，美國陸軍也提出將以多域特遣部隊為核心推進陸軍轉型，將在中國周邊部署兩大「多域特遣部隊」。美國《外交政策》雜誌也在6月8日披露，稱美國印太司令部要求國會在其軍費預算中增加近10億美元，聲稱要為「該地區可能發生的軍事突發事件」做準備。這種局面也意味着拜登上台後,中美鬥爭白熱化，中美成為世界主題的趨勢更加明顯。

相比之下，俄軍不僅在太平洋及印度洋缺少存在感，其在傳統勢力範圍也屢遭挑戰。以美艦「麥凱恩」號2020年11月24日突然衝入海參崴外海為開始，美軍先後在羅馬尼亞、黑海、拉脱維亞、愛沙尼亞等地調動小規模打擊部隊，以以兵力快速多變的部署展示美國在俄羅斯周邊的威懾和干預能力。

進入2021年以來，美國艦隊在中國近海多次演練動態部署：

+ 2 + 2 + 2

俄羅斯《觀點報》指出，美軍在俄羅斯周邊的調動似乎已經呈現全面加速的態勢，譬如北約軍機在2021年前5個月對俄羅斯的抵近偵查次數幾乎是2020年全年的三倍。這種頻密偵查俄羅斯戰備的行動正讓俄軍在歐洲一線處於疲於奔命的狀態。

從某種意義上來説，俄羅斯海軍此次的活動可能仍是一種逆勢而為的嘗試。但這種嘗試在中美對峙的大環境下具備一定操作空間。在美軍將精力傾注在近年來多次進出第一島鏈的中國海軍身上，並對「武統台灣」等議題產生戒備之際，新冠疫情後軍力受限的美軍一旦捉襟見肘，俄軍就一定會見縫插針。

目前，俄海軍的活動已從其在波羅的海、黑海以及北大西洋、北極和西太平洋的傳統據點擴展。美軍提供的機會讓俄羅斯開始在靠近夏威夷的地方展示自己的力量。

由於夏威夷是美國印太司令部總部的所在地，也是美軍許多其他極其重要的空軍、海軍和海軍陸戰隊設施和資產的所在地。這對於此前肆無忌憚地在東歐採取行動，並視亞太俄軍為無物的美方無疑是一個提醒：莫斯科在更廣闊的太平洋地區也能展示利益，美國試圖大展拳腳的「印太」地區，也不僅僅是中、美對峙的舞台。

雖然俄羅斯潛艇部隊在「庫爾斯克」號海難後幾乎一蹶不振，但俄方在近10年來已有所恢復。（Getty）

必須承認，俄羅斯在遠東的力量仍在恢復中。俄方此次的主要活動方向在勘察加半島、北千島羣島至阿留申羣島的北太平洋一線，相對於1982年時，太平洋艦隊的K-492號核潛艇直取太平洋東岸，突襲西雅圖附近的班戈潛艇基地的大膽做法仍有相當的差距。但俄軍仍在以自己的方式於太平洋證明自己，並由此展示自身並非單純的存在艦隊。一支多年來縮減規模、提高專業化程度的俄軍，或許也將有機會在中美對峙的整體環境下，於某些特定區域形成有效突破，以此證明太平洋兩岸不僅僅有中美，還有具備一定打擊能力的俄羅斯。