疑不滿父親要他找工作　美國20歲男大生開槍殺光全家包括19歲妹妹

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-23 13:31

美國一名20歲的男大生，疑因不願接受父親建議出去找工作，一氣之下竟開槍殺死雙親和胞妹，事後還向警方謊稱，家中遭一名蒙面歹徒闖入，才發生這起憾事，但警方深入調查後推翻其說法。

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根據《紐約郵報》（New York Post）等外媒報道，這名家住愛荷華州的傑克森（Alexander Jackson），15日上午8時左右向錫達拉皮茲（Cedar Rapids）警方報案，他聲稱有蒙面男子闖入家中，持槍殺害了父母親和妹妹，自己則幸運躲過一劫。

警方獲報趕到現場，發現屋內有3具屍體，至於報案的傑克森則是腿部輕傷，隨即將他送醫急救，所幸並無大礙。3名死者分別是傑克森的父親詹恩（Jan Jackson，61歲）、母親梅莉莎（Melissa Jackson，68歲）與妹妹莎賓娜（Sabrina Jackson，19歲），均陳屍在不同房間。

警方在現場起獲疑似凶器的的0.22口徑半自動步槍，傑克森則向員警表示，事發前一晚他和父親一起清潔這把槍，而且掛在壁爐上，不料凌晨一名蒙面歹徒闖入，他聽到槍響聲驚醒，期間和歹徒搏鬥被子彈射中腿部，至於雙親和妹妹發現時已經被槍殺。

不過，警方經過一天的調查，推翻了傑克森的說法，並認為他的供詞有極大問題。事後傑克森坦承，父親最近要他找份工作，否則就得搬出去住，疑因此失控殺人。目前傑克森已經遭到逮捕，並遭檢方依3項一級謀殺罪起訴。

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