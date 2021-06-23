疑不滿父親要他找工作　美國20歲男大生開槍殺光全家包括19歲妹妹

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國一名20歲的男大生，疑因不願接受父親建議出去找工作，一氣之下竟開槍殺死雙親和胞妹，事後還向警方謊稱，家中遭一名蒙面歹徒闖入，才發生這起憾事，但警方深入調查後推翻其說法。

竟因不滿父母要他找工作開槍殺全家　無辜妹妹同遭害　點圖瀏覽更多細節及相關照片▼▼▼

+11
+11
+11

根據《紐約郵報》（New York Post）等外媒報道，這名家住愛荷華州的傑克森（Alexander Jackson），15日上午8時左右向錫達拉皮茲（Cedar Rapids）警方報案，他聲稱有蒙面男子闖入家中，持槍殺害了父母親和妹妹，自己則幸運躲過一劫。

警方獲報趕到現場，發現屋內有3具屍體，至於報案的傑克森則是腿部輕傷，隨即將他送醫急救，所幸並無大礙。3名死者分別是傑克森的父親詹恩（Jan Jackson，61歲）、母親梅莉莎（Melissa Jackson，68歲）與妹妹莎賓娜（Sabrina Jackson，19歲），均陳屍在不同房間。

警方在現場起獲疑似凶器的的0.22口徑半自動步槍，傑克森則向員警表示，事發前一晚他和父親一起清潔這把槍，而且掛在壁爐上，不料凌晨一名蒙面歹徒闖入，他聽到槍響聲驚醒，期間和歹徒搏鬥被子彈射中腿部，至於雙親和妹妹發現時已經被槍殺。

不過，警方經過一天的調查，推翻了傑克森的說法，並認為他的供詞有極大問題。事後傑克森坦承，父親最近要他找份工作，否則就得搬出去住，疑因此失控殺人。目前傑克森已經遭到逮捕，並遭檢方依3項一級謀殺罪起訴。

【延伸閱讀】美國校園槍擊案兇手首度受訪　苦於妄想症對當年暴力「深惡痛絕」（點圖放大瀏覽）▼▼▼

【延伸閱讀】美警槍殺疑犯影片曝光　13歲男童中槍時手無寸鐵　已舉手示意投降（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+35
+35
+35
相隔10年兩女童失蹤案　揭美國史上極兇殘姦殺犯　專殺朋友女兒
英國婦人與81歲丈夫吵架後起殺意　強迫喝3公斤滾糖水致痛苦身亡
墨西哥史上最血腥選舉　9個月內88候選人或政治人物遭暗殺
伊朗再現「榮譽殺人」事件 　20歲同性戀男子遭親戚聯合斬首殺害
法國「處女獵人」連環殺人魔病死　老婆幫找目標下手最小僅9歲
日本AV女優涉殺77歲富豪夫　疑兇被指是「黑寡婦」專向有錢佬埋手
韓男被家姐瘋狂碎念超不爽動殺機　斬死棄屍排水溝再盜領存款

延伸閱讀：

南非新婚妻浴室洗澡觸電　尪為救人也被電雙雙身亡

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。