立陶宛頓成反華先鋒？　被指希望得到華盛頓認可

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-25 23:00

立陶宛議會通過決議案，認定中國於新疆構成種族滅絕，政府後來宣布退出中國中東歐國家的合作機制「17+1」。有評論認為，這個位於波羅的海的小國於西方推動對俄羅斯和中國採取更強硬外交政策方面「已經成為主角」。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）4月7日曾發表評論稱，立陶宛「希望它對中國的堅定立場能引起華盛頓的注意」，這是「傳達給拜登政府的信息」。評論提到：「立陶宛以跨黨派的外交政策而自豪，這一政策強調北約的重要性和有原則的反獨裁主義。立陶宛人喜歡把自己的國家稱為『前線國家』，與普京領導的俄羅斯，以及盧卡申科領導的白羅斯對抗。」

德國之聲曾這樣評價立陶宛強硬對華政策的動機，認為立陶宛期望其強硬的對華路線會引起華盛頓的關注，畢竟美國是立陶宛最重要的北約盟友。評論稱，同一些對北約已經心生厭倦的歐洲國家相比，立陶宛一直對北約持極為堅定的支持立場，「這樣，立陶宛既發揮了遠遠超越本國實力的政治影響力，又能獲得華盛頓的認可。」

中國官媒《環球時報》報道，中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建23日分析説，一方面，這背後有來自美國的推動，立陶宛是一個安全方面高度依賴美國的國家，隨着中美競爭加劇，該國開始重新考慮站位。

崔洪建表示，另一方面，立陶宛的舉措也與近期中歐關係緊張有關。他表示，立陶宛的退出不會影響「17+1」整體的合作和發展，立陶宛的舉動雖然開了個「壞頭」，但「17+1」不會因為某些國家的退出就搞不下去了，「我們應該讓『17+1』得到更多的合作成果，讓立陶宛這樣的國家退出後感到後悔」。