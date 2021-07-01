戴安娜60歲生忌︱雕像揭幕坐落其最愛花園　威廉哈里重聚惹關注

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-07-02 00:15

2021年7月1日是英國戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）的60歲生忌，倫敦肯辛頓宮（Kensington Palace）同日舉行戴妃紀念雕像揭幕儀式，雕像位置正是在戴妃生前最愛花園內。威廉王子（Prince William）與哈里王子（Prince Harry）一同出席揭幕禮紀念亡母，由於兩人近年屢傳不和，這次重聚備受關注。

2021年7月1日為英國戴安娜王妃的60歲生忌，兩名兒子威廉及哈里王子再次聚首一堂，為母親的雕像揭幕。（AP）

查理斯缺席

儀式7月1日在肯辛頓宮的森肯花園（Sunken Garden，暫譯）舉行，威廉王子與哈里王子都會出席並致詞，今次亦是自菲臘親王（Prince Philip）的喪禮以來，兩人首度現身公開場合。

除了威廉和哈里兩兄弟，戴妃的家人也到場，至於戴妃的前夫、王儲查理斯（Prince Charles）則一如消息所指沒有出席，據英國傳媒報道，原因是查理斯不想「舊傷痛重現」。

Today, on what would have been our Mother’s 60th birthday, we remember her love, strength and character – qualities that made her a force for good around the world, changing countless lives for the better. pic.twitter.com/jsZXyUsG7q — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 1, 2021

威廉王子其後於Twitter上載與弟弟哈里王子一同凝望雕像的照片，稱在母親60歲生忌的這一天，他們回憶母親的愛、力量和性格，形容這些都是令她成為全球正面力量和為無數生活改善生活的特質。

他們表示每天都希望母親仍然在生，並期望這個雕像會永遠被視為母親一生及傳奇的象徵。

【相關圖輯】全球王室女性美貌大比併 戴安娜仍無可匹敵 梅根險勝凱特（點圖放大瀏覽）：

+ 4 + 4 + 4

雕像功臣大有來頭

戴安娜過去居住在肯辛頓宮時，森肯花園正是她最愛的地方。在2017年，即戴妃逝世20周年時，王室也有重新佈置森肯花園，在園內種滿這位人民王妃生前最愛的花，以向她致敬。

威廉與哈里在2017年時發起這個建造紀念戴妃雕像的計劃，負責操刀的雕塑家蘭克-布羅德利（Ian Rank-Broadley）也大有來頭，他曾設計英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的女王頭像，設計用於英國硬幣上。

【相關圖輯】戴安娜最經典的「復仇裙」及更多引領潮流的穿搭（點圖放大瀏覽）：

+ 27 + 27 + 27

威廉哈里重聚受關注

哈里王子為出席這次活動，已提早從美國返國隔離，他與威廉王子這次聚首成為英國傳媒的焦點。路透社更指，王室評論員認為這將是非常尷尬的時刻，因兩人都要在鏡頭前「做戲」，但他們均不擅長隱藏自己的情緒。

【相關圖輯】曾飾演戴妃的女演員 你覺得誰最神似？