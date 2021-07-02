Don’t京奧運・四│驚人的「我慢」精神　東奧順利進行無懸念？

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-07-02 10:00

日本社會對東京奧運反應負面的程度，可謂超出不少人的預期，畢竟它是奉行集體主義的國家，公然反對國家做法的情況並不常見。有意見認為，去年鑽石公主號郵輪大爆疫事件讓許多日本人驚覺，政府在面對類似重大疫情的應變能力嚴重不足。那麼，為何日本社會的反對聲音會這麼大，鑽石公主號事件又是否日本人反對奧運的起源？如今事在必行的東奧，會否惹來日本民眾更大反感？ 本篇為《Don’t京奧運》專題報道之第四篇。

日本社會充斥着集團意識，比如一次出遊活動，一旦有人提出目的地，很少會有人大肆反對，因而迅速就能達成共識。這種情況在日本的公司、機關、學校等隨處可見，這種「和」的精神和強烈的集團意識伴隨着日本高速發展，並起到不可或缺的推動作用。

專研日本文化的香港公開大學李嘉誠專業進修學院潘文慧博士認為，鑽石公主號事件的確是其中一個觸發點，「日本人認為政府要投放許多資源去照顧一些『外人』（がいじん），他們其實很不滿。」然而她認為這並非反對奧運的最主要原因，「日本人口老化，而且它雖然予人國際化之感，卻一直是個排外的國家。」

日本是態度曖昧的民族，不輕易表達個人意見。即使國民內心反感，仍會讓奧運如期進行。(新華社)

她補充，當地的外國人口和常住居民數目可以反映日本並非一個移民國家，而且該國沒有移民制度，只有常住制度。在郵輪爆發疫情期間，當地缺乏簡單而快速應對的醫療體系來照顧這批患者，讓國家盡快脫離險境，這基本上構成當地人的雙重不滿。

不信任仍不會公開表達

或許，有些人會好奇日本政府在民眾大力反對之下仍堅持舉辦奧運，會否觸發日本人的不滿情緒，甚至造成社會撕裂。潘文慧認為這個情況不可能發生，這與他們的文化、民族性有很大的關係。她舉例說，即使Charge.org的網上聯署有多達43 萬人反對，惟當中許多都是匿名人士。她指出，日本人就算反對，也很少公開站出來與人議論、遊行示威等。

日本人即使反對，也很少會公開站出來示威抗議。(Getty)

再者，日本人是個態度曖昧的民族，不會輕易將個人的意見表達出來。她指出：「若訪問一個日本人，可以肯定他不會明確告知其實際想法，包括支持與否。他們大多回答，『應該會取消的呢』。這其實是反問句，內心想表達的是應該要取消。」

潘文慧相信強行舉行奧運雖然會令國民內心反感，但日本人的「我慢」（がまん）（意即忍耐力）很驚人。他們最終仍然會讓奧運順利舉行，充其量是對現任政府不予信任。她補充表示：「日本是個忍耐力很強的民族，雖然會對政府不滿，但不會有進一步的反對行為，正如311大地震、海嘯、福島核事故，國民就算被告知有核幅射洩漏都不願意離開，就可見一斑。」

潘文慧指出，日本是個忍耐力很驚人的民族。(受訪者提供)

她認為，國民堅持在當地生活下去的原因，是日本人的民族性，他們熱愛自己的縣和地方，加上文化教育和重視家庭根源，令他們會因自己是日本人的身份而忍耐下去。

作為一個充滿憂患、天災的國家，日本幾乎每天都面對地震危機（氣象廳的數字可見，日本長期維持1.0至2.0級的地震，但並無明顯震感）。「而在日本的神話中，也充斥着許多災難的情境，故他們從小已經有這種危機意識，認為世上沒有地方是零危機的。他們仍然會默默為國家付出，這是日本這個國家很獨特的民族精神。」就算面對今次新冠肺炎、東奧延期等事件，日本人都不會說捱不過去。

日本是個充滿憂患、天災的國家，每天幾乎都錄得地震。(Getty)

「島國精神」定為東奧撐下去

另一方面，社會上仍有支持奧運的一派，主要由奧運選手和退役運動員、前奧委會執委的人士等組成。潘文慧以1984 年摘金的柔道選手山下泰裕為例，他曾說國民應該很期待奧運，原因是他記得當年贏得金牌時升起國旗，所有國民都流下眼淚。他認為奧運會是集中所有「超人」（意即超越常人的人）的地方，故日本一定要舉辦奧運。山下在社交媒體這番看法得到很多國民和應，「日本人的文化很懂得『閱讀空氣』（空気読めない），他的說法得到很多人讚好。」潘文慧又認為，由於日本的國家大方向和政府的指示至今仍是堅持舉辦奧運，故礙於文化和民族性，日本人仍會逆來順受、閱讀國家的方向，加上良好的國民教育，最終仍覺得必須支持政府的決定。

最後一個重要因素是島國文化。這種文化深深植根在日本人心中，他們明白到由始至終不能依靠外力，必須守望相助才能支撐下去。她直言：「這造就很獨特的日本國民性，就是對國家的崇拜。這解釋了即使日人普遍反感，也不會造成社會危機的主因。」她相信在這些反對和爭議聲中，我們最終將在7月23日見到一個悅目成功的開幕典禮，這也是日本這個國家有趣而特別的地方。

（節錄）

上文節錄自第271期《香港01》周報（2021年6月28日）《驚人的「我慢」精神 東奧順利進行毫無懸念？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

271期《香港01》周報精選內容：

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