比武漢肺炎更大的人類危機？科學家更新末日時鐘分針離子夜100秒

武漢肺炎擴散至香港，香港人又再次面對17年前沙士社區爆發的瘟疫惡夢，世界末日離我們又再接近了一大步。這某程度上確是事實。末日時鐘（Doomsday Clock）由芝加哥大學《原子科學家公報》雜誌於1947年設立，標示世界受核武威脅的程度：午夜零時象徵核戰爆發。雜誌因應世界局勢將分針撥近或撥離子夜來提醒人類正視問題。最近一次調整在2020年1月23日，也是武漢肺炎正式擴散至全球之時，分針被撥近至距離子夜只有100秒，反映世界末日危在旦夕。

根據非營利組織《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists, BAS）指，目前是人類離末日時鐘子夜象徵之世界末日最近的時刻，只有100秒。該雜誌的科學與安全委員會於11月召開會議，決定何時設定時鐘。時鐘設定早於美國與伊朗間軍事行動加劇和朝鮮終止凍結核試。BAS委員會主席Sharon Squassoni表示這些事件證實了該組織的共識，即人類面臨前所未有的大危機。

末日時鐘自1947年核軍備競賽開展時開始計時，一直關注核技術和氣候變化帶來的風險。今年，由於擔憂伊朗和朝鮮核計劃以及美俄之間在裁軍方面的合作破裂，促使BAS科學家和專家委員會將分針向前推進。全世界對氣候變化採取行動也不足。

BAS也表示資訊戰助長錯誤訊息傳播、削弱了人類應對危機的能力。委員會點名提到特朗普政府解散科學委員會，對媒體貼上「假新聞」標籤以散佈不信任。網上盛行的Deepfakes影片也可能令群眾和決策者更難從謊言中辨清真相。

因着氣候變化等危機，末日時鐘 Doomsday Clock撥前至僅離子夜100秒。（BAS）

末日時鐘最近一次調整在2018年1月25日，分針撥近子夜半分鐘，距離子夜只有兩分鐘。當年朝鮮、印度、巴基斯坦、俄羅斯和美國各自建立了核武庫且關係緊張，使BAS大為憂慮。2018年對上「離子夜兩分鐘」的一次調整是在1953年，世界大國核軍備競賽進行得如火如荼。

2019年末日時鐘沒有調整，卻非好消息。至少人類仍未能解決氣候變化帶來的威脅，BAS無法將分針移離子夜。全球氣溫比工業化前水平升高了攝氏3度。斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environmental Institute）高級科學家Sivan Kartha於聲明中表示，無理由相信如此世界仍會對人類文明好客。

1991年是末日時鐘離子夜最遠的一年。當年冷戰算是步入結束，美國跟蘇聯簽署了《削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty）。因此BAS將分針從子夜移離17分鐘。不論如何，末日時鐘是只一個警世的訊號，BAS指其設立目的是「提醒我們如果要在地球上生存就必須解決的危險」。

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