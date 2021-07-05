新冠肺炎｜新加坡擬不再點算新增確診個案　處理疫情手法等同流感

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-05 19:37

新加坡有可能成為全球第一個不再繼續點算國內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例的國家，意圖讓全國人盡快重過正常生活，並將新冠病毒（SARS-CoV-2）當成流行性感冒般醫治。

新加坡提出這建議，正值一些國家如英國及美國等在力爭讓民眾生活重回正軌之時，這也是象徵着，人們開始接受真正地「與病毒共存」；在新冠肺炎持續在存在的情況下，繼續過自己的生活。

政府跨部門應對疫情工作小組3名領導人物——貿工、財政及衞生部長已就結束國內18個月來實行的嚴厲措施，編制一個藍圖，目的是讓人進行不用接受隔離檢疫的旅遊以及公眾聚會。

雖然路線路內容尚未公布，但他們建議推出一些措施，包括推出呼吸測試、更多療法，以及讓人負起更多個人責任。它亦有意停用一些措施，包括每日點算新增確診個案。

貿工部長陳振聲、財政部長黃循財及衞生部長王乙康在《海峽時報》聯合撰寫評論文章，稱政府「將聚焦在結果，以非每天監察新冠肺炎確診個案數字」。文中稱：「（我們將監察的是）有多少人是重症患者、多少人在深切治療部，以及多少人需要供氧等，情況就如我們現在對流感的監察。」

他們稱：「我們無法根除這疫病，但我們能將大流行變成威脅沒那麼大的東西，例如流感、手足口病、水痘，以及繼續過我們的生活。」他們稱根據初步證據，「我們能控制新冠肺炎。」