一分鐘看世界｜與新冠肺炎共存、阿富汗由撤生亂、東京都議會選舉

今天是7月6日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：
疫情下的New normal
英國首相約翰遜宣布準備在7月19日實行全國全面解封，美國總統拜登亦指民眾正步出疫情陰霾，新加坡亦有意邁向重過正常生活的道路，有意不再點算新增病例。惟新冠肺炎變種病毒株Delta在多國肆虐，不少專家均警告不能掉以輕心。它們如此樂觀是否太早……（點擊了解更多）
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東京都議會選舉
日本東京都議會選舉結束，執政自民黨仍無法取得過半數議席。自民黨雖獲勝但未如選前預測般取得壓倒性勝利，由東京都知事小池百合子領導的都民第一會亦未如想像中的大敗。結果除令人意外，亦為自民黨在即將舉行的眾議院大選蒙上陰影……（點擊了解更多）
阿富汗由撤生戰？
美國正準備從阿富汗撤軍，其他國家亦正跟隨。極端組織塔利班警告外國駐軍須在9月前完全撤出，否則將面臨後果。阿富汗官員稱，塔利班一夜之間奪得數個地區，當中8地連一槍都沒開。美國從阿富汗撤出或只會讓阿富汗打回原型，甚至再度發生內戰……（點擊了解更多）
防火防盜防黑客
黑客利用勒索軟件犯案有增加趨勢，包括5月科洛尼爾管道運輸公司，以及7月2日發生的Kaseya事件，這對普通用家如你和我都有警示作用。當連家居都充滿聯網設備，我們應同時要培養良好的基本網絡保安意識。也許普羅大眾沒法動輒便可為智能家居建設起強大的防火牆，但一般加密管理行為，憑自身能力仍然可以辦得到……（點擊了解更多）
企業內部現有很多聯網裝置，一不小心將成網絡攻擊漏洞。（Getty）
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