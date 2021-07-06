靠深蹲減38公斤更有「意外收穫」　英24歲女︰如連續做愛5次

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-07-06 06:52

不少女士都會透過運動和健身減肥，而深蹲正是一個不需要器械就可進行的運動，但對於某些人來說，深蹲就未必是最佳選擇。英國一名24歲女子，只要做出深蹲動作，就會異常興奮甚至高潮，因害怕發出尷尬的聲音，令她不敢在公眾場合做運動。

根據《太陽報》報道，布萊克曼（Sophie Blackman）今年24歲，因疫情封城關係，她幾乎每天在家吃外賣麥當勞，令體重一度飆至95公斤。於是布萊克曼就在家中健身減肥，一年後成功減至57公斤，更有「意外收穫」。

英國女子布萊克曼發現自己有「核心高潮」問題。（Sophie Blackman IG）

布萊克曼一開始健身時並無異樣，但隨著強度增加，就發生一件令人難以置信的事。某天她拿起壺鈴做深蹲動作，結果感到異常興奮，甚至高潮尖叫，隨後更跌坐地板上。當時布萊克曼腦海裡迅速充滿了疑問：「我剛剛破了羊水嗎」、「我甚至沒有懷孕」。

她匆忙拿起電腦上網找答案，發現興奮感來自「核心高潮」（Coregasms），情況由密集的核心肌群訓練誘發，而且不少人亦有同樣問題。

萊克曼腦自此就避免去健身室運動，以免當眾出現尷尬情況，她表示︰「不是開玩笑，有時我會躺下，因為我感覺如像連續進行5輪性愛，但其實我只是深蹲6次。」