男性性需求被認同重視　女性追求高潮滿足性慾卻被指「不檢點」？

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-03-05 19:31

台灣《蘋果日報》一則報導指出，有家長不滿在寶雅（編按：台灣美妝店）看見女性按摩棒販售區，甚而投訴至台灣消保會。而台灣社會局以違反《兒少法》對寶雅開罰。這則新聞，有哪些可以討論的地方？

2020 年 3 月 9 日，國際婦女節隔日，當社會高喊重視女性權益之後，女性權益真的有獲得足夠支持嗎？讓我們從《蘋果日報》獨家揭露的一則新聞事件看起。

根據台灣《蘋果日報》報導指出，高雄市一名母親帶著就讀國中的兒子前往寶雅逛街，兒子看到女性按摩棒便詢問母親「媽，這要怎麼用？」，媽媽一時尷尬語塞，隨後並投訴至台灣消費者保護協會，表示「為什麼開放賣場可以擺放情趣用品？」。

消保會反應至高雄市社會局，派員稽查後發現共有 13 間寶雅都有公開販售，並以《兒少法》第 43 條第 3 項「任何人均不得販賣、交付或供應違害兒童及少年身心健康之物質或物品」為理由開罰。此新聞一出，該按摩棒品牌 Smile Makers 也發文表示，禁止販賣女性按摩棒「很容易被視為性別歧視」。

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關於這則新聞，或許有幾個點值得我們思考。

其一，服務女性性自主的按摩棒，為何會是危害身心健康的商品？ 其二，目前現行法令的裁決，是否可能限縮女性情慾自主空間？ 其三，我們可以怎麼想像一個更好的家內性教育場景？

女性按摩棒出現在美妝店，很奇怪嗎？

如果保險套可以在美妝店販售，女性按摩棒為何不行？使命在於「鼓勵女性勇敢探索自我，促進社會健康看待女性性歡愉」的女性情趣按摩棒品牌 Smile Makers，因認為性是人類健康且自然的一部份，因此拒絕在成人用品店販售，從品牌創立至今，通路包含主流美妝、藥妝以及百貨公司。就是希望傳遞「性是健康的，不是色情、淫穢的」概念。

然而，此概念顯然不被高雄市社會局認同，甚至予以開罰。品牌經理 Ariel Chen 也在 Smile Makers 臉書粉絲專頁撰文回應該事件，文內寫道：

提供保險套卻禁止販售震動器/按摩棒的做法，忽略了許多女性的需求---包含「沒有伴侶的女性」，或「無法通過性交達到性高潮的女性」，以及「相信振動器/按摩棒帶來更好性體驗(包含自己使用或與伴侶一起使用)的使用者」。實際上，禁止在成人用品商店外販售振動器/按摩棒，可能導致更多女性與陌生伴侶發生隨意性行為，易導致意外懷孕和性傳播疾病風險的增加。 最後，認可男性有安全性高潮的需求，但卻忽略無法透過性交而達到性高潮的大多數女性的需求，很容易被視為性別歧視。

父權思想影響下，女性情慾經常受到社會忽視。作家溫絲黛．馬汀曾撰寫《性、謊言、柏金包》一書討論女性情慾。書中訪談多名大學教授、生物學家、社會學家，針對「社會文化與女性性慾之間的關聯性」交互討論。溫絲黛．馬汀提到：

哈維溫斯坦、麥特勞爾、查理羅斯，這樣的男性，在他們讓我們看到的社會生態中，女性是花瓶，是男性的玩物，他們以這樣的權力關係奪去女性的力量，男性主宰著女性的命運。在此同時，態度不尊重、或者認為女性同不同意只是小事的男性，他們投射出一種世界觀：取得女性同意是不必要的，是麻煩的障礙。在這樣的心態下，女性欲望只不過是助興，真正的重點是男人要什麼。這些男性的所作所為，剝奪了女性的情欲自主權（sexual agency）。

從男性對女性的態度，從母親對孩子的教育，從社會對女性的期待，甚至從政府對美妝店開罰的案件中，我們看見女性慾望並未受到重視，且總被期待應該要「壓抑」。身為一個女性，只要你想在公開談性，就可能被冠上「不檢點」、「不守婦道」的污名。

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只要家長覺得不適合孩子，就要一舉消滅嗎？

除了女性情慾需求被忽視以外，家長對性的談論態度也極其重要。在寶雅事件中，母親因為不知道如何向孩子解釋情趣用品，憤而向消保會投訴。這是種「因為不知道如何解釋／不想解釋，而反倒責怪對方『你怎麼來問我』或『你怎麼可以賣』」的心態。

這並非是單一家長個案，也不是只存在當代社會。許多人在童年時期都有被家長說過「你長大就知道了／小孩子不要問那麼多」的經驗。只要家長認為是對孩童不適合的知識／學問，便一概不提。如此一來不僅會造成孩子的疑惑沒有被解答，家長自己可能也失去了探索更多可能的機會。

若能保持開放心態，用坦白的態度正面回應問題，或許親子雙方都能有更多成長。被孩子問倒了，就一起學習；不知道如何解釋，就勇敢承認自己也並非萬能。

你不需要做個百問百答的完美爸媽，只需要成為對孩子需求能夠正面回應的用心父母。

並且，透過教養過程，爸媽也有機會彌補自己童年欠缺的那一場性教育。

過去女人迷曾在〈和孩子聊性教育：台灣父母，你不必這麼戰戰兢兢〉一文中提及：

許多極端保守或坐擁特殊因素的家庭，「性／別」反而是刻意地迴避「被不教」或刻意地「被教成某種樣貌」，像是不要認識、碰觸和購買保險套就不會「鼓勵」性行為，但真的到了做愛時卻對安全防護措施一無所知，於是增加懷孕可能及染病風險、或是，女性要穿裙子坐要有坐相，要雙腿併攏，否則會被性騷擾，保護自己不被侵犯是女性自己的責任，貞潔只有守住才是乾淨美德，否則被性侵就是自己骯髒不遵婦道，將「性／別」給羞恥化、妖魔化、罪惡化、純潔化、神聖化或是禁錮化。

避不談性，將性污名化，除了會讓孩子錯過理解自己的過程以外，孩子也可能不知道該如何面對自己的情慾、不知道如何開口討論。進一步地談，還有可能無法辨別、指認性騷擾、性暴力等問題。將情慾視為「端不上檯面的事」只會讓孩子暴露在更多危險之中。

如果你不希望孩子成年以後，對性知識一無所知，不知道怎麼用保險套，不曉得如何用按摩棒處理自己的性慾。現在就和性教育來場正面對決吧。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：寶雅賣按摩棒遭開罰！為什麼女性高潮需求被視為「有害身心健康」？】