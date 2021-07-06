印度神童最新預言：最糟時期9月降臨　恐經濟泡沫化兼爆發新疫情

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印度神童阿南德（Abhigya Anand）在最新一次的預言中提出警告，還有2個時間點要當心，分別是「9月到11月」與「明年5月以後」，其中9月到11月情況會急轉直下，要迎來「最糟的時期」，恐有另一波疫情高峰，衝擊全球經濟與股市。

疫苗將變得沒用　經濟泡沫化　點圖細看印度神童阿南德最新預言▼▼▼

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阿南德還說，2023年4月後，由於木星離開水瓶座，疫情逐漸好轉，全球已適應「大型重置」，經濟再次進入成長期。

透過占星術的阿南德多次成功預言新冠疫情，也讓自己一夕爆紅，他在6月PO出的影片指出，世界各國將在「5個關鍵時間點」發生大事，直接點名日本、美國、印度、英國等國家。

結果日本靜岡7月4日果真發生土石流造成至少3人死亡、美國邁阿密大樓坍塌造成27人死亡且百人失蹤、英國宣布解封「自由日」延到7月19日、盧森堡總理貝特爾確診，外界開始注意到阿南德每次的預言內容，接下來是否能夠精準命中有待觀察。

【延伸閱讀】印度神童新預言｜疫苗無用？點名4國家小心　2023年呢個月先好轉…（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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其實阿南德今年4月預言中，已預言世界接下會變得更差，又預言疫苗會引爆更大問題，並提出了解決方法▼▼▼

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除了疫情印度神童阿南德亦講到自己對投資的建議，當中有2類產品可以投資，但亦有1類產品要避免。

印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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【延伸閱讀】自稱來自3036年「未來人」驚天預告　比疫情更恐怖大災難將降臨（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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