美國研究指輝瑞等mRNA新冠疫苗有持續免疫作用　或可免疫一輩子

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-29 14:24

聖路易斯華盛頓大學近日一項研究發現，人體在接種輝瑞（Pfizer）BioNTech和莫德納（Moderna）生產的新冠mRNA疫苗後，體內將引發「持續的免疫作用」，同時可能使人體在數年間保持抵禦新冠病毒的能力。

《紐約時報》報道，這支由免疫學家艾比迪（Ali Ellebedy）領導的研究團隊上月發表研究，並推論出「若感染者痊癒後進一步接種疫苗，體內的免疫反應或可持續數年、甚至一輩子」，但目前尚未釐清單單接種疫苗是否會產生類似的長期影響，同時愈來愈多證據表明，只要病毒及其變體的進化不會超出它們當前的形式，大多數接種mRNA疫苗的人可能不需要加強免疫。

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報告顯示，相關抗體在痊癒者的骨髓免疫細胞中存在至少8個月。至於其他團隊的類似研究也表明人體確診後，免疫系統中所謂的「記憶B細胞」會持續成熟、強化至少1年之久，並為製造抗體擔任重要角色。報導提到，人體染病或接種mRNA疫苗後，淋巴結會形成「生發中心」（germinal center）的特殊結構，讓「記憶B細胞」知道如何辨識不同基因序列的病毒，只要這些細胞「練習」的範圍越廣、時間越長，就越有可能阻止病毒變種。

亞利桑那大學免疫學家巴塔查亞（Deepta Bhattacharya）透露，接種疫苗後「生發中心」通常會出現1至2周的高峰期，接著4到6周會減弱並幾乎消失，不過mRNA疫苗會激發「持續數月，且大多數人體內都未出現的『大幅弱化』」。

這項研究結果代表，mRNA疫苗帶來的免疫力理論上「可持續一輩子」、但難以估算實際長度。不過艾比迪直言「這是非常理想的跡象」，也為疫苗抵抗病毒的前景帶來新的曙光。

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