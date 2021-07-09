塔利班代表訪問莫斯科　承諾不會威脅俄羅斯及盟友

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-09 05:51

阿富汗局勢持續未明朗，塔利班（Taliban）武裝份子7月8日取得連接伊朗邊境的關鍵地區，擴大在全國的勢力。該組織一個使節同日訪問莫斯科，稱他們最近連場報捷不會為俄羅斯及盟友帶來威脅。

俄羅斯外交部表示，總統普京（Vladimir Putin）的阿富汗問題特使卡布洛夫（Zamir Kabulov）與塔利班代表會面，就阿富汗北部的緊張局勢表達憂慮，敦促塔利班阻止情況蔓延至邊界以外。

塔利班向卡布洛夫保證，他們不會侵犯其他中亞國家的邊界，亦保障外國的外交及領事使團的安全。莫斯科方面亦提到，塔利班承諾尊重阿富汗民眾的人權，當中包括在符合伊斯蘭教義及阿富汗傳統上，女性的權利都受到保障。

塔利班7月8日取得阿富汗西部赫拉特省（Herat）連接伊朗的伊斯蘭卡拉（Islam Qala）檢查站控制權。圖為阿富汗民眾在2019年2月20日橫越該檢查站。（AP）

伊朗傳媒及阿富汗官員8日指，塔利班同日取得西部赫拉特省（Herat）伊斯蘭卡拉（Islam Qala）檢查站的控制權，亦是繼連接塔吉克（Tajikistan）及烏茲別克（Uzbekistan）邊境地區後，塔利班一週內奪得第三個跨境關口。

塔利班的行動令多國決定關閉駐阿富汗使館，塔吉克則徵召預備軍人，加強南部連接阿富汗的邊境。而美國總統拜登同日亦宣布，美軍在阿富汗的軍事行動會在8月31日結束。