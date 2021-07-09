塔利班：已控制阿富汗85%土地　奪取與伊朗相接重要邊境口岸

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-07-09 16:46

美國及北約聯軍在完成撤出阿富汗行動之際，名為Shahabuddin Delawar的塔利班（Taliban）官員7月9日在俄羅斯莫斯科稱，組織已控制阿富汗85%土地。

美聯社7月9日引述一匿名阿富汗官員稱，塔利班8日奪得伊斯蘭卡拉（Islam Qala）邊境口岸的控制權。它位於阿富汗赫拉特省（Herat）西部，與伊朗連接。

伊朗媒體稱，那些阿富汗軍人已逃至伊朗尋求庇護。

這是繼阿富汗接壤塔吉克（Tajikistan）和烏茲別克（Uzbekistan）的邊境口岸後，塔利班在過去1週攻佔的第3個邊境口岸。

阿富汗政府軍奪回拉格曼省阿利謝爾地區一個檢查站後，士兵7月8日在附近區域巡邏。（Reuters）

隨着外國軍隊逐步撤出，塔利班在阿富汗擴張勢力，引起鄰國擔憂。

塔利班代表團8日訪問莫斯科，與俄羅斯阿富汗問題特使卡布洛夫（Zamir Kabulov）會面，並向對方保證不會侵犯中亞國家邊界，亦會保障外國外交及領事使團在阿富汗的安全。

阿富汗政府與塔利班的代表7月7日至8日於伊朗首都德黑蘭（Tehran）對話，討論阿富汗內部安全問題。

他們8日在會後發表聯合聲明，同意戰爭不是消除阿富汗「痛苦」的方案，應致力達成政治解決方案。

代表團亦同意就問題舉行下一次會談。