新加坡高官稱仍盼與香港重啟旅遊氣泡　擬改名做「航空旅遊走廊」

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-07-09 17:27

新加坡與香港籌備的「旅遊氣泡」計劃一波三折，因新冠肺炎（COVID-19）疫情關係遲遲未能啟動，新加坡衞生部長王乙康7月9日表示，兩地仍在試圖重啟計劃，他又表示，由於「氣泡」非常脆弱，容易爆破，他現在起會把計劃改稱為「航空旅遊走廊」。

王乙康7月9日接受彭博社電視訪問時表示，隨着確診個案變得非常少，兩地已處於好位置去再次開放邊境，讓兩個城市有基礎去討論重啟旅遊氣泡。

他又表示「我嘗試不把它稱為氣泡，因為這帶有那些東西非常脆弱、容易爆破的含義，現在我會嘗試把它描述為航空旅遊走廊（air travel corridor），但主意都是一樣。」

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翻查資料，王乙康7月1日接受《海峽時報》訪問時，也曾稱會把旅遊氣泡改稱為航空旅遊走廊，原因是有點不吉利，他稱「我覺得，氣泡這個詞有些不祥。」

新加坡與香港在2020年10月達成雙邊航空旅遊氣泡原則協議，本來擬在2020年11月推行，但因兩地疫情關係，計劃多次押後，至今仍未啟動。據香港政府6月10日表示，7月初會檢視雙邊航空旅遊氣泡的目標啟航日期，並公布下一步安排。

新加坡7月9日單日新增10宗確診病例，其中1宗為本土傳播病例。