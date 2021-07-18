挑戰新冠肺炎　印尼名醫狂吸病人氣息毫無懼色　最終染疫身亡

印尼的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴重，已儼如「另一個印度」。印尼一知名耳神經醫生的男子不相信病毒存在，在醫院俯身接近一名躺在床上的新冠肺炎病人，更將對方呼出來氣息搧向自己並吸入。這位專家最終死於新冠肺炎。



印尼媒體SuaraJogja.id在7月16日稱，47歲的耳神經專家馬蘇丁（Masudin）的影片在社交媒體推特（Twitter）廣傳。片中可見他與友人到達醫院，走到一名病人床前。

馬蘇丁與朋友地站在病床旁邊拍攝影片。兩人有說有笑，也沒佩戴口罩，看來完全不害怕。

馬蘇丁在片中先叫友人俯身，把臉湊近病人口鼻，將後者呼出的氣搧向自己並吸入，接着他也這麼做。他試圖證明這樣做不會有事。馬蘇丁在吸了幾口病人呼出來的氣後對鏡頭說：「我已康復了，明天先喝點酒，我還可去散散步」。

馬蘇丁的同事羅尼（Rony）也任職記者。羅尼13日證實馬蘇丁已死。他稱最後一次見到馬蘇丁是1週前。羅尼說馬蘇丁躺在床上，就發燒以及其他症狀不斷抱怨。羅尼說：「當時他病了，我想去他家看望他。那是我最後一次和他見面，之後我收到馬蘇丁去世的悲慘消息，我感到震驚和難以置信」。

馬蘇丁生前專門治療失聰的人，2012年起開始出名，很多人慕名而來請他醫治。