大馬美女打疫苗疑遭工作人員露骨言語性騷擾　警方：全力調查中

一名32歲女性饒可韻，昨（19）日晚間在Facebook以中、英雙字體PO出19日打AZ疫苗受到接種人員以露骨語言及動作性騷擾，在先生及律師友人的力挺下勇於PO出當天發生的經過並報案，希望能扼阻不當接種人員假接種之名、行性騷擾之實的歪風。



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饒可韻在接種完畢後，覺得應該將被接種人員調戲的事告訴先生，但怕先生直接下車打人，選擇到家後才說。況且她也表示並未仔細記得是哪位接種人員性騷擾她，老公在知情後認為，當下被性騷擾時應第一時間記清楚對方的編號，並詢問名字。饒可韻在律師朋友的鼓勵下挺身報案，她也稱還有其他朋友也有一樣的遭遇。大馬警方則表示，已受理此案正全力調查中。

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