新冠疫苗｜阿斯利康搜索全球供應鏈　冀增加泰國及東南亞國家供應

阿斯利康（AstraZeneca）泰國分公司7月24日表示，公司正搜索全球供應鏈，希望增加當地及其他東南亞國家的新冠疫苗供應。



該公司指，現時與全球20多個供應鏈研究增加東南亞國家的疫苗供應，希望在未來數月進口額外的疫苗。

阿斯利康之前曾表示東南亞地區的疫苗會由暹羅生物科學公司（Siam Bioscience）負責生產，後者由泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）擁有，透過技術轉移，首度生產疫苗。

不過泰國計劃限制出口本地生產疫苗數量，可能影響鄰近國家的抗疫成效；再加上有消息指阿斯利康表示每月向泰國供應大約500至600萬劑疫苗，比泰國政府主張的每月1000萬劑有偏差，因此或導致阿斯利康需要全球搜羅疫苗供應。

阿斯利康表示目前已經向泰國提供900萬劑疫苗，並在下週運送230萬劑。而暹羅生物科學則未有回應關於產量不足及付運問題。

根據泰國政府的數據顯示，全國超過6600萬人口中，有18.62%民眾接種最少一劑疫苗，而完全接種的比例則只有5.56%。

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