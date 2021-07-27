東京奧運︱中國雄霸乒壇紀錄遭打破　日本混雙比賽奪金震撼球壇

日本乒乓球混雙比賽，水谷隼與伊藤美誠成功擊敗中國隊的許昕、劉詩雯奪得冠軍，打破中國五金夢，亦奪下日本首面乒乓球的金牌。

這是一件震驚乒乓球壇的消息。中國是國際乒乓球壇上公認的最強國家，甚至會有「中國打贏不是新聞，打輸才是新聞」情況，因此難怪日本視這次擊破中國的比賽為創舉。



日本雜誌《卓球王國》（乒乓王國）的一名記者，在日本隊奪金的後感上寫道：在混雙比賽的記者室裏，已看見有中國媒體的記者，正在準備中國獲勝的講稿。日本記者「雖然苦笑但不得不承認，這是大家默認的事實。」

「這讓我想起某次世界錦標賽，進行頒獎綵排時，奏起中國的國歌。」「（中國奪冠）是乒乓球壇上所有人默然了解，是一項規則秩序。」

圖為7月26日，東京奧運乒乓球混雙，日本隊擊敗中國奪得冠軍。（Reuters）

中國是乒乓球界的巨山

日本乒乓球在奧運的歷史，從1988年開始。1988年漢城（首爾）奧運首次出現乒乓球項目，日本隊在女子雙人賽打入準決賽，落敗並只能獲得殿軍。可是在接下來的20年，日本隊最多只能爭至8強，從未嘗試過再打入四強準決賽。

相反中國隊自1988年奪得5個金牌後，鋒芒逐漸變得銳利。在1996年亞特蘭大奧運上，除女子單打外決賽全上演「中國人打中國人」，並在往後的奧運幾乎以壓倒性的姿態奪得大部分獎牌。中國成為乒乓球界的巨山，怎樣也撼不動。

這在其他國家隊上也能表現出來。因中國乒乓球隊的競爭激烈，沒被選上的球員偶有前往其他國家發展的，所以在奧運場上多個國家的隊伍，實質都是中國出生，披着別國的戰衣出賽。2016年里約奧運，女子16強去除中國隊，只有4名不是中國裔。結果變成一樣是「中國人打中國人」，在奧運場上乒乓球成為中國的代名詞。

圖為7月26日，東京奧運乒乓球混雙，日本隊擊敗中國奪得冠軍。（Reuters）

當日本成為可與中國一戰的隊伍

但也因中國「過強」，當其他國家，特別不是中國人臉孔的選手能在世界賽上能與中國隊一戰時，會備受注目。2008年北京奧運，日本新生一代的乒乓球手，當年只有19歲的水谷隼首次參賽。在男子團體賽中成功打進準決賽，雖然最後同樣只能獲得殿軍，但也再次讓日本隊走近奪牌的道路。

2012年倫敦奧運，乒乓球項目改變規定，只容許國家在每個項目派最多兩人或兩組參賽，避免中國「獨霸金銀銅」的情況出現。日本隊終於在福原愛、石川佳純與平野早矢香在女子團體組的努力下，成功奪得銀牌，這亦是日本首次在奧運乒乓球奪牌。2016年里約奧運，水谷隼成功奪得男子單打銅牌，男子團體賽銀牌、女子團體賽銅牌，充份證明了日本是可以在乒乓球場上挑戰中國的存在。

「有機會戰勝中國」

曾擔任水谷隼的私人教練、前中國乒乓球代表，兼現任日本木下組乒乓球總監督邱建新，在2019年一次訪問表示，日本不是沒有能戰勝中國的選手，但人數太少。一場比賽日本可能有1至2人，但中國選手卻有5人。

「同一場比賽只能出1至2名王牌的國家，與同時能出5名王牌的國家，能出5名王牌的一定更有利。但若只是以單一比賽為目標，雖然很困難，但就有機會。」

結果在2021年的東京奧運上，日本在混雙比賽中成功擊敗中國隊，奪得日本首面的乒乓球金牌。