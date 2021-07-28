東京奧運｜日本乒乓球混雙戰勝強敵　原來至今32金僅4枚非中國

東奧中日混雙乒乓球比賽，苦心培養5年的日本隊擊敗了強敵中國，斷了中國想在乒乓球包5金美夢，網路上也掀起討論，其中網紅牙醫史書華便在Facebook整理出了「中國乒乓球有多強」，直呼中國球王許昕、球后劉詩雯幾乎是「不可能贏的對手」。



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史書華26日在Facebook曬出祝賀日本乒乓球選手水谷隼、伊藤美誠奪下混雙金牌，並形容中國的許昕、劉詩雯「幾乎是不可能贏的對手」，寫下：「奧運乒乓球史上32面金牌只有4面不是中國拿的，而上一次中國隊以外拿走奧運乒乓球金牌者，則是2004年雅典奧運的南韓（韓國）選手柳承敏（유승민）。」

底下網友也紛紛附和表示「日本真的強，能逆轉不容易」、「乒乓球能贏中國真的是超級強，日本真的養出神人了」、「射箭之於韓國就像乒乓球之於中國」、「球球精彩，完全是金牌戰該有的內容」、「乒乓球是中國的國球」等等。

據悉，中國過去在乒乓球項目簡直是無敵，過往8屆奧運中國一共拿下28金、18銀、8銅，第2名的韓國只有3金3銀12銅，其中男單3連霸、女單8連霸、男團和女團都是3連霸，顯然就是一座難以跨越的大牆，這次許昕與劉詩雯的混雙金牌戰對上伊藤美誠與水谷隼，居然在領先2盤的情況下被反勝，最終3比4輸給日本。

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