特朗普被揭向官員施壓宣布選舉不公　司法部批准公開其稅務記錄

美國前總統特朗普（Donald Trump）在大選中落敗後，一直批評選舉不公。國會7月30日公開文件，顯示他向官員施壓，要求對方宣布選舉不公。另外司法部同日亦批准美國國家稅務局（IRS）向國會公開特朗普的稅務記錄。



眾議院監管和政府改革委員會30日公開助理副司法部長多諾休（Richard Donoghue）2020年12月27日與其後獲委任為代理司法部長羅森（Jeffrey Rosen）及特朗普通電話的手寫便條，內容提到他們向特朗普表示司法部無法亦不會改變選舉結果。

特朗普當時回應指，不期望他們會影響選舉結果，但要求他們公開表示選舉腐敗就可以，其餘工作則交由他和共和黨國會議員處理。不過多諾休和羅森多次重申自己盡心工作，指特朗普大部分的資料都是虛假。

圖為2021年6月26日，美國前總統特朗普於俄亥俄州出席集會。（AP）

長年稅單爭議落幕

另外，特朗普在2016年總統大選時，以IRS審核為由，拒絕公開自己的稅單。他上任後，時任財長姆努欽（Steven Mnuchin）認為控制眾議院的民主黨人以政治為由取得特朗普的稅單，因此拒絕公開。

眾議院籌款委員會（House Ways and Means Committee）其後入稟法院，指委員會需要調查特朗普是否遵守稅務法例，因此要求IRS向部分國會議員公司有關內容。美國司法部法律顧問辦公室（Office of Legal Counsel）30日發表長達39頁的備忘錄，稱委員會主席提供充足理由要求公開特朗普的稅務記錄，因此指示財政部必須披露有關內容。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）歡迎有關指示，稱取得特朗普的稅單關乎國家安全，美國民眾值得知道對方身為總統，如何利益衝突及損害國家安全和民主的事實。