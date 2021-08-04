以色列開打第三針新冠疫苗成全球首例　多國擬追隨｜國際晨報

以色列總理貝內特（Naftali Bennett）7月29日宣布，這個國家成為全世界第一個為長者接種第3劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的國家後，多國也傳出計劃為國民注射加強劑的消息，柬埔寨更是推出與眾不同的第三針打法。



以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）30日接種第3劑輝瑞（Pfizer）疫苗，為以色列對60歲以上民眾追加疫苗的行動揭開序幕。由於憂慮變種病毒肆虐，英國、日本和德國都傳正計劃為民眾接種加強劑。而中港澳、印尼、泰國亦有向民眾提供第三針的打算。

輝瑞數據顯示，18至55歲的人接種第三劑疫苗後，針對Delta的抗體水平增長5倍，而65至85歲的人群接種後的抗體水平相較第二劑則是增長11倍。

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柬埔寨首相洪森（Hun Sen）8月1日宣布，政府會開始為民眾接種第三劑疫苗。但接種者需混合接種英國阿斯利康（AstraZeneca）疫苗、中國國藥集團（Sinopharm）疫苗或中國科興生物（Sinovac）疫苗。

在全球目前仍處於疫苗分配不均的情況下，各地紛紛開始商討打第三針恐進一步加劇拉丁美洲、非洲及亞洲部分地區疫苗不足的苦況。世界衛生組織（WHO）也曾呼籲，富裕國家應把更多疫苗出口至發展中國家，而不是留給自國國民施打加強劑。

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