新冠肺炎｜以色列為60歲以上長者提供疫苗加強劑　全球首例

以色列的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，總理貝內特（Naftali Bennett）7月29日宣布，為當地已經完全接種的60歲以上長者提供第三劑新冠疫苗，創下全球首例。



貝內特表示，事實證明疫苗是安全，並保障大家避免出現嚴重病徵甚至喪生。他認為新冠疫苗像流感疫苗一樣，需要定期接種才能加強保護力。總統赫爾佐格（Isaac Herzog）將會率先在30日接種加強劑疫苗，而在5個月或之前已完全接種60歲以上民眾則可在8月1日起報名。

新冠肺炎：Delta變種病毒在以色列肆虐，當局決定自8月1日開始，為長者民眾提供第三劑輝瑞疫苗，加強保護力。（Reuters）

以色列是全球其中一個接種計劃最快的國家，全國大約930萬人口中，有超過57%人口已經完成接種輝瑞與BioNTech的疫苗，而40歲以上人士則有80%已接種。雖然接種計劃令當地比其他地方更高重開經濟，惟傳染力極高的Delta變種病毒肆虐，導致以色列政府決定為民眾提供加強劑。

目前歐盟或美國都沒有批准使用疫苗加強劑，挪威則正在進行大規模臨床實驗評估第三劑疫苗成效，因此到底何時及誰人需要接種加強劑，至今都未有明確答案。

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