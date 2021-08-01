新冠疫苗│以色列率先「打第三針」　全球疫苗分配恐更添不公

以色列總理貝內特（Naftali Bennett）周四（29日）宣布，該國將成為全球首個為60歲以上長者接種第三劑新冠疫苗的國家，總統赫爾佐格（Isaac Herzog）將率先於今日接種加強劑，而在5個月或之前已完成兩劑接種的60歲以上民眾則可在8月1日起報名。

近期，中國內地、澳門也在積極討論接種第三針，而本港也在研究為接種科興疫苗人士注射第三針，以加強疫苗的保護力。然而，在全球目前仍處於疫苗分配不均的情況下，各地紛紛開始商討打第三針恐進一步加劇拉丁美洲、非洲及亞洲部分地區疫苗不足的苦況…



以色列為全球其中一個疫苗接種速度最快的國家，全國約930萬人口中，有超過58%已經完成接種兩劑輝瑞/BioNTech疫苗，而40歲以上人士則有高達80%已接種。該國因而曾一度放寬防疫限制，包括廢除口罩令等。惟傳染力極高的Delta變種病毒肆虐，加上國內疫情有所升溫，導致以色列政府決定為民眾提供加強劑。

當地單日新增新冠確診病例數目由今年4月之後一度迅速下降，更曾跌至個位數，但近期因變種病毒導致確診人數急增，自6月中以來新增確診病例持續攀升，日均新增確診病例約500宗，昨日更新增2,165宗感染個案。以色列近期再度收緊防疫，包括再次要求民眾於室內佩戴口罩，並呼籲尚未接種疫苗人士尤其年青人盡快接種疫苗。

以色列近期疫情有所反彈，開始重新收緊防疫措施。(Reuters)

貝內特重申：「研究顯示身體的免疫力會隨時間有所下降，加強劑的目的是要令免疫力再次建立起來，以顯著減低感染和重症的風險。」他補充指，至今全國已有2,000位免疫系統較差的人士接種加強劑，未有嚴重不良副作用的情況。這批人士主要包括癌症患者，以及做過心臟、肺、腎移植手術者。

除以色列和中港澳外，亞洲的印尼和泰國也正計劃接種第三針。其中，印尼的疫情較為嚴峻，有至少十名名曾接種疫苗的醫護人員死亡，當局因而決定再為醫護接種額外一劑莫德納疫苗。泰國衛生部門本月中亦表示，考慮為醫護人員打第三劑阿斯利康或輝瑞疫苗以提高免疫力。

貝內特昨日宣布，以色列將成為全球首個為60歲以上長者接種第三劑新冠疫苗的國家。(Reuters)

目前，除了以色列之外，並未有其他國家正式批准注射加強劑，挪威則正在進行大規模臨床實驗評估第三劑疫苗成效，有專家重申，目前尚未清楚第三針是否有效減少新冠病毒感染。

有待更多科學數據

對於部份國家安排接種第三針的情況，世衛總幹事譚德塞早前表示，Delta變種病毒為部份國家，特別是醫療資源有限的低收入國家構成極大壓力，如非洲、亞洲和拉丁美洲部分地區恐因缺乏氧氣及醫療資源，或將迎來大量死亡個案。

他又指，現時全球疫苗供應仍然嚴重不平均及不公平，部份國家甚至無法為醫護人員和弱勢社群提供基本保護。他呼籲有關國家現時不要訂購加強劑，應繼續分享疫苗，將劑量轉給主要針對中等收入和較貧窮國家的疫苗共享計劃COVAX。

譚德塞(左)呼籲有關國家現時不要訂購加強劑，應繼續分享疫苗。(Reuters)

據世衛的資料顯示，Delta變種病毒株經已擴散到至少104個國家地區，於英國發現的Alpha變種病毒及於南非發現的Beta病毒均擴散至逾百個國家，近期的Gamma巴西變異株則入侵至少74國。

世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，迄今為止，全球衛生機構還未有證據表明，對於已完成接種兩劑疫苗的人有接種加強劑的必要。雖然她不排除日後有機會需要加強針，惟重申說：「這必須基於科學和數據，而不是基於個別公司宣稱他們的疫苗需要作為加強劑量來使用。」

有意見認為，不應由藥廠決定需否接種第三針，應建基於更多科學和數據。(Getty)

美國政府首席醫療顧問、傳染病專家福奇（Anthony Fauci）亦表示，據美國食品藥品監督管理局和美國疾病控制與預防中心掌握的數據，已完全接種疫苗的國民無須注射加強針。不過他亦補充，隨着不斷獲得更多數據，這個指導方針或會改變。

非洲等地仍苦苦掙扎…

雖然目前疫苗的供應已不斷增加，如早前輝瑞和BioNTech表示，將在一年內向印尼供應5,000萬劑疫苗，已佔這個東南亞人口最多、達2.7億的國家人口接近一成。馬來西亞近期亦訂購約4,600萬劑輝瑞疫苗，足以讓全國3,300萬三分之二人口完整接種，加上早前訂購的約1,500萬劑科興疫苗，預料足夠為全國國民接種。

非洲許多的國家的醫療備受壓力。(Reuters)

然而，非洲聯盟特使馬西伊瓦（Strive Masiyiwa）於本月初抨擊，歐盟和新冠疫苗全球取得機制COVAX的疫苗分配不公，導致區內13億人口正在第三波疫情中苦苦掙扎。非洲現時至少有14國出現傳染力更強的Delta變種病毒株，疫情經已由城市蔓延到農村，世衛對當地疫情發展感到非常擔心。

馬西伊瓦強調，非洲許多國家仍在等待疫苗的到來，認為不少歐洲人已完成接種並可以不戴口罩出門看足球賽，卻只有1%非洲人接種兩劑疫苗，是明顯不公平。他又說，非洲國家透過非洲進出口銀行集體籌資20億美元，惟目前局面是國家有錢也買不到疫苗，因疫苗生產國往往優先供應給自己國民或其他發達國家。

全球不少國家仍在苦苦等待疫苗的到來。(Reuters)

據統計，全球216個國家地區，至今雖已接種近39億劑新冠疫苗，惟卻呈現極度不公平的情況。在世銀定義的高收入國家中，平均每100人已接種95.4劑疫苗，相反最低收入的29個國家，平均每100人僅施打1.5劑，差距十分懸殊。

由此看來，各國在開展第三針接種計劃的同時，也應顧及這些仍舊處於水深火熱、急切等待疫苗的國家。幸而，世界銀行近日宣布成立新的援助機制，讓開發中國家與貧窮國家有更多渠道獲得援助，以增加疫苗購買數量與疫苗廠牌選項，從而升全球防疫能力，消弭疫苗不公。

中國持續向全球發展中國家捐贈苗，包括向柬埔寨捐贈了220萬劑疫苗、向老撾捐贈190萬劑，並向泰國捐出100萬劑。美國總統拜登（Joe Biden）亦宣布將捐出5億劑輝瑞疫苗協助全球92個貧窮及中低收入國家。歐盟也決定在今年底前，捐出至少一億劑疫苗給COVAX，以解決全球疫苗分配不公。