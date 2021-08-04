李顯龍：中國不是前蘇聯　是不會消失

新加坡總理李顯龍8月3日在阿斯彭安全會議（Aspen Security Forum）上告誡美國，中國不是蘇聯，是不會消失的，並警告說，中美衝突對世界來說是個災難。



李顯龍會議期間指出，「我不知道美國人是否意識到，如果認定中國是敵人，他們將面對一個多麼強大的對手。」「在這種情況下，我會對雙方說暫停，並在推進下一步之前仔細想想，這是非常危險的。」他又指中國不是前蘇聯，是不會消失。

李顯龍注意到中美兩國對彼此都有強烈的情緒。在美國，對中國強硬不僅是兩黨共識，也蔓延到民眾之中。在中國，中國人的民族主義高漲，甚至中國官方高層中也有人認為美國試圖遏制中國。

李顯龍認為，要扭轉局勢，重塑中美互信合作需要兩國領導人展示「政治家風度、勇氣、政治領導力」。世界上許多國家都希望中美兩國惡化關係可以得到控制，中美一旦發生衝突不僅對兩國，對全球都是災難。

與此同時，李顯龍認為「東升西降」的看法是錯的。「有些人相信，也寫出來說，美國正在永久衰落，我不這麼認為。我告訴他們，你看看所有的華裔諾貝爾科學獎獲得者和醫學獎獲得者。除了一個是中國公民外，他們要麼是美國公民，要麼變成了美國公民。這裏就告訴你一個道理，美國能夠吸引來自世界各地的人才。他們才華橫溢，充滿活力。有時候，美國似乎在朝着不可挽回的錯誤方向前進，但是，之後，美國有能夠重塑自我並重新振作起來」。

此外，李顯龍在阿斯彭安全會議上回答了有關台灣的問題，不認為北京會單方面，在沒有受到任何挑戰的情況下，使用武力改變台海現狀，因為「風險太大」。但是，台灣海峽上確實發生「誤判和錯判」的危險，北京會繼續限制台灣的國際空間。