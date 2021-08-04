普京主張俄烏一家親遭反駁　烏克蘭外長：我們是西方一部份

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）撰文主張「俄烏一家親」遭到烏克蘭方面反駁。烏克蘭外長發表署名文章，強調「烏克蘭是西方的一部份」。



2020年1月9日，俄羅斯總統普京在克里米亞黑海烏斯季諾夫元帥導彈巡洋艦上觀看海軍演習。（AP）

8月2日，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在美國《外交事務》雜誌發表署名文章，標題是《烏克蘭是西方的一部份》。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）此前在7月撰寫一篇題為《論俄羅斯人和烏克蘭人的歷史統一》的文章，主張「俄烏一家親」。庫列巴發表上述署名文章，被認為是對普京的回應。

庫列巴從過去、現在和未來三個維度論證自己的觀點，即「烏克蘭是西方社會的一部份」，美國和歐洲應為烏克蘭規劃加入北約、歐盟的明確路線圖。

庫列巴在文章中稱，在過去20多年，普京試圖恢復俄羅斯對於烏克蘭的控制，但烏克蘭有自己的選擇，「（烏克蘭）數百萬年輕人從未在蘇聯生活過一天，且過去同屬蘇聯的意識已在老一輩人中逐漸消逝，已意義不大。」

文章強調「不管普京說些什麼，烏克蘭和俄羅斯不是同路人。」