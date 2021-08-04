普京主張俄烏一家親遭反駁　烏克蘭外長：我們是西方一部份

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）撰文主張「俄烏一家親」遭到烏克蘭方面反駁。烏克蘭外長發表署名文章，強調「烏克蘭是西方的一部份」。
8月2日，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在美國《外交事務》雜誌發表署名文章，標題是《烏克蘭是西方的一部份》。
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）此前在7月撰寫一篇題為《論俄羅斯人和烏克蘭人的歷史統一》的文章，主張「俄烏一家親」。庫列巴發表上述署名文章，被認為是對普京的回應。
庫列巴從過去、現在和未來三個維度論證自己的觀點，即「烏克蘭是西方社會的一部份」，美國和歐洲應為烏克蘭規劃加入北約、歐盟的明確路線圖。
庫列巴在文章中稱，在過去20多年，普京試圖恢復俄羅斯對於烏克蘭的控制，但烏克蘭有自己的選擇，「（烏克蘭）數百萬年輕人從未在蘇聯生活過一天，且過去同屬蘇聯的意識已在老一輩人中逐漸消逝，已意義不大。」
文章強調「不管普京說些什麼，烏克蘭和俄羅斯不是同路人。」
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