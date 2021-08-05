美國調查指紐約州長性騷擾11人　科莫官位岌岌可危｜國際晨報

美國紐約州檢察長辦公室2021年8月3日公布調查報告，指紐約州長科莫（Andrew Cuomo）曾性騷擾11名女性。科莫否認自己曾做出不當行為，並拒絕辭職，但隨着總統拜登（Joe Biden）、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）都呼籲他辭職，他的官位岌岌可危。



調查報告稱，科莫曾對受害人作出性暗示，或作出讓女性感到受侵犯與不快的身體接觸。科莫2021年8月3日透過影片表達異議，他說：「首先，我想你從我這邊直接知道，我從未不恰當地觸摸任何人或是進行不恰當的性挑逗。」

雖然科莫否認指控，但他面臨的壓力愈來愈大，總統拜登2021年8月3日指科莫應該辭職。只是他拒絕進一步評論如果科莫不辭職，是否會面臨彈劾。

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科莫的前幕僚博伊蘭（Lindsey Boylan）2020年12月已指控科莫性騷擾，並於2021年2月24日披露更多細節，她指控科莫曾經強吻她，並會撫摸她的下腰、手臂和腿部，甚至提出一起玩脫衣撲克。隨着指控科莫性騷擾的人愈來愈多，民主黨內更多人要求科莫下台。

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