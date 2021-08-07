周六人物誌｜桑德斯奧運頒獎台上勇敢發聲　克服心理病後成功奪牌

美國非裔鉛球選手桑德斯（Raven Saunders）在東京奧運奪得銀牌後，於頒獎台上以兩臂交疊擺出X字手勢，向所有黑人、LGBTQ社區及患上心理健康問題的人吶喊。



桑德斯今年25歲，是一名年輕且有天分的鉛球選手。她在高校時想着當籃球手，但因其5尺5吋的身高關係阻礙了發展。桑德斯的籃球教練鼓勵她加入田徑隊，田徑教練發現了她的潛質，有着強勁的投擲手碗。

在新教練的鼓勵下，桑德斯把注意力轉向了投擲，並成為出色的鉛球手。桑德斯連奪高校及全國錦標賽多次投擲冠軍。因她出色的體育成績，幾乎全國哪一間大學也表明會錄取她，包括以體育競賽聞名的密西西比大學。

圖為8月1日，鉛球比賽銀牌選手桑德斯在頒獎台上做出X字手勢。（Reuters）

不過，作為一位公開同性戀的黑人女性，桑德斯在大學的生活並不愉快。桑德斯不時受到校內外一些種族主義者的學生攻擊，而她亦曾多次在社交媒體上反駁，向攻擊她的人開戰。不過桑德斯的行為得不到學校的支持，她的導師會要求她把激烈的言論撤下。

桑德斯代表密西西比大學參加過多次比賽，同樣取得優秀成績，包括在NCAA錦標賽上投出19.33米的距離打破紀錄。2016年，她入選國家隊代表美國參加里約奧運，投出19.35米的成績。雖然未獲得獎牌，但足以證明這年輕運動員實力與前途無可限量。

然而，日常緊張的練習與精神壓抑逐漸讓她喘不過氣。2018年1月的某天，她突然在駕駛汽車前往學校的時候一度浮現自殺的念頭。結果桑德斯決定退學，住進了健康機構接受心理治療。

桑德斯後來獲復康組織的支持，重新出發。在2020年一次受訪中，桑德斯表示作為成功從心理疾病中康復、公開為同性戀者的黑人，她有必要更加對外宣示自己。在別的運動員要為自己的身份和職業前途擔憂言行的時候，桑德斯對此毫不在意，她要向世界展示自己的真實身份。

圖為8月1日，桑德斯把頭髮染成紫色和綠色，佩戴着變形俠醫造型的口罩比賽。（Reuters）

2021年東京奧運，她把頭髮染成紫色和綠色，佩戴着漫威（Marvel）漫畫變形俠醫造型的口罩比賽，十分引人注目。

桑德斯稱，她早期的時候也像變形俠醫的浩克那樣擁有雙重人格，很難區分兩個不同的自己，很難控制「綠巨人」什麼時候出現。但她現已學會如何劃分兩種人格，學會控制它，學會如何讓「綠巨人」在正確時間出現，讓內心回復平靜。

桑德斯成功在鉛球比賽中奪得銀牌，她在頒獎台上以兩臂交疊擺出X字手勢，並稱這代表着「所有被壓迫的人相遇的十字路口」，希望為全世界正在鬥爭而沒有平台為自己發聲的人們吶喊，激勵更多的人。