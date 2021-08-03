東京奧運︱奪金是一生榮耀卻難敵現實　有退役選手為生活賤賣獎牌

2020東京奧運會中，主辦單位預計將頒出339塊獎牌。對於許多運動員來說，該面獎牌可能是畢生努力的結晶。但是為國摘下金牌，並不總是能換來一世富貴。根據《紐約郵報》（New York Post）報道，在過去有許多奧運傳奇金牌選手，迫於現實的經濟壓力，不得不忍痛把獎牌售出，以換取生活的最基本照顧。甚至有人無法適應退役後的生活，需要接受心理輔導。



《紐約郵報》報道中指出，曾被譽為史上最偉大跳水選手的美國跳水皇帝盧根尼斯（Greg Louganis），於1984年洛杉磯奧運上，勇奪男子3米跳板及男子10米跳台項目，2枚金牌，並在4年後的首爾奧運再度摘金。然而，盧根尼斯卻在退役後面臨財務困難，於2012年求助奧運紀念品拍賣商歐妮爾（Ingrid O’Neil），希望能以一枚10萬美元（約港幣77.9萬元）的價格出售奧運獎牌。歐妮爾表示，「我告訴他，我認為我無法以這個價格出售它們。不過現在，我認為這是可能的。」最終盧根尼斯決定保留獎牌，卻必須賣掉房子變現，以度過難關。

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除了盧根尼斯外，1980年時，美國傳奇冰球隊中的選手韋爾斯（Mark Wells）在冬季奧運擊敗蘇聯，為美國拿下金牌，卻因遲遲無法加入聯盟中的主要球隊，直到25歲退休時，都不曾在職業冰球聯盟中，最高層級的國家冰球聯盟（National Hockey League，簡稱NHL）出賽。

韋爾斯退役後回到家鄉密西根擔任餐廳經理，卻不慎在卸貨時受傷，就醫後發現他患有罕見退化性脊椎疾病，從此臥床不起也無法再工作。最終為籌處手術費用，僅能將奧運金牌以4萬美元（約港幣31.1萬元）的價格，賣給一名私人收藏家。不料該名收藏家事後又在拍賣會上，以約31萬美元（約港幣241萬元）的價格賣掉韋爾斯的金牌。韋爾斯在2010年受訪時表示，賣掉該面金牌讓他非常傷心，但自己別無選擇，必須要賣掉它才能進行手術跟維持生計。

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韋爾斯的隊友帕維里奇（Mark Pavelich）在冬奧後，儘管成功被招募進NHL比賽，但妻子卻在2012年，不幸摔落自家陽台喪命，讓帕維里奇無法承受，人生從此出現轉折，也迫使他在2年後也賣掉自己的奧運金牌。

該篇報導指出，帕維里奇曾在2019年時，因襲擊鄰居遭到逮捕，最後法院判斷帕維里奇可能因爲在長年下來的冰球運動生涯中，頭部多次遭到撞擊，因此罹患慢性創傷性腦病變（Chronic traumatic encephalopathy，CTE），被認定不適合接受審判。最終帕維里奇在2021年3月，於療養機構結束自己的性命，終年63歲。

邦瀚斯拍賣行（Bonhamsauction house）內部人員表示，在世的運動員出售獎牌一事其實並不常見，通常都是在他們過世後，家屬才會拍賣他們遺留下來的獎牌。報道指出，奧運選手出售獎牌是個相當嚴肅的問題，現役選手雖能獲得助學金、健保等補助福利，但一旦退役後，就不再享有這些資源，導致讓選手們的退休生活幾乎毫無保障，或是在退役後無法適應生活轉變，需要心理健康諮詢和財務指導。

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