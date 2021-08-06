蘋果公司擬推新軟件　增偵測兒童色情圖片功能

美國蘋果公司（Apple Inc.，AAPL）8月5日宣布，計劃為iPhone推出一個旨在識別與報告收集兒童色情圖像的新軟件。



這一計劃4日曝光後，蘋果公司翌日證實這消息稱，公司正準備為iPhone在保護兒童免遭性侵方面作出一系列改變，而這新軟件是其中一環。

圖為2019年9月20日，人們在澳洲悉尼一間蘋果店等待購買最新型號的IPhone。（Getty）

蘋果今年稍晚時間將向美國用戶推出這個新軟件。

公司稱，系統將利用包括加密學和人工智能在內的新技術來偵測在iCloud儲存的圖片。

新軟件在iPhone和iCloud內運行，如用戶上傳一定數量圖片到iCloud，蘋果公司將拿它們來搜尋，尋找它們與已知的兒童性虐待製品（child sexual abuse material，CSAM）是否有匹配的結果。倘發現這種情況，將向國家失蹤和受虐兒童中心（National Center for Missing & Exploited Children，NCMEC）報告。

蘋果公司稱，今年稍後推出的iOS及iPadOS會有新加密學應用程式，協助減少CSAM在網上傳播，同時保護用家私隱。