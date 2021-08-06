華大基因被指與軍方合作收集女性基因數據引起恐慌　英國展開行動

英國衞生部政務次官貝瑟爾（James Bethell）8月5日表示，中國最大的基因公司華大基因集團（BGI）若想繼續在英國提供產品，就必須在9月1日前向當地監管機構登記產前檢測。華大基因此前曾被指與中國軍方合作收集全球數百萬女性的基因數據。



據路透社8月5日報道，貝塞爾稱，英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）預計，華大基因的產品在投放到當地市場之前，需要進行監督。

「據MHRA了解，目前在英國可以買到華大基因的基因篩查測試。這些設備目前似乎還沒有在MHRA註冊。」Bethell在對英國議會上議院的一名議員有關華大基因測試的問題進行書面答覆時表示。

「然而，由於其風險分類，從2021年9月1日起將需要註冊，以便繼續向市場投放產品。」貝塞爾補充說：「沒有理由阻止華大基因集團在英國運營，只要它們遵守英國的立法和監管要求。」

華大基因表示，公司獨立生產了NIFTY測試，從未出於國家安全或國防目的分享數據，並遵守歐洲隱私法。路透沒有發現該公司違反隱私協議或法規的證據。

路透社此前一份報告發現，在世界各地銷售產前檢測的華大基因與中國軍方進行合作，收集數百萬女性的遺傳數據，以便對人口特徵進行全面研究。

報告指出，美國政府顧問曾於3月份警告，華大基因正在利用人工智能收集和分析大量基因組數據，這可能為中國提供一條獲得經濟和軍事優勢的道路。

這些顧問表示，這項技術可能推動中國在全球製藥領域佔據主導地位，還可能導致出現基因增強的士兵，或針對美國人口或食品供應設計病原體。