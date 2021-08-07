新冠肺炎｜一家五口染疫　危殆女歌手緊急剖腹產子　現仍命懸一綫

感染新冠肺炎的馬來西亞36歲女歌手西蒂薩拉萊斯丁（Siti Sarah Raisuddin）昨天（6日）下午緊急剖腹產下一名男嬰後，情況危殆。懷孕7個月的她早前一家五口確診感染，本來全家居家隔離治療，但西蒂薩拉因出現缺氧症狀被送院。產子後的她仍未脫離危險期，丈夫在網上集氣，全城祈禱她能脫險。



西蒂薩拉的經理人穆赫德（Nana Mohd）昨在社交媒體上表示：「西蒂薩拉萊斯丁 於今天下午約5點安全產下一名男嬰。然而，薩拉的情況仍然沒有好轉，請為她祈禱。」

西蒂薩拉的丈夫Shuib Sepahtu在IG透露：為救母子，在醫生建議下夫婦選擇了緊急剖腹產，男嬰順利出生，但由於早產，現需依賴呼吸器輔助，情況尚算穩定；但太太情況比較危急，昏迷未醒，請網友幫忙集氣禱告 ，希望愛妻安然度過難關。

Instagram有近300萬追蹤者，人氣高企的西蒂莎拉，近期與演員丈夫Shuib Sepahtu、3個分別10歲、8歲與6歲的兒女，一家五口全部確診感染新冠肺炎，她確診時懷有7個月身孕。

8月4日當一家人即將完成隔離之際，她突然出現缺氧症狀，需緊急送往醫院加護病房。她的Instagram記錄了她戴著呼吸器與孩子擁抱道別依依不捨的畫面。

馬來西亞近月疫情嚴重，單日更突破2萬人確診，新一波疫情更延燒當地演藝圈。日前另一位46歲女歌手李菱接種復必泰後出現疲倦、發燒及咳嗽等症狀，8月2日因呼吸困難入院，1天後不幸病逝並確診新冠肺炎。