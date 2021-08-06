接種新冠疫苗隔日確診亡！大馬歌后集齊4大症狀　初篩陰性都出事

46歲馬來西亞女歌手李菱上月17日剛度過生日，怎料日前接種復必泰後竟出現4種症狀，住院1天就不幸病逝，隨後PCR檢測更確診新冠肺炎，讓突然接獲噩耗的女兒悲痛表示無法接受。



據《光明日報》報導，有「冠中冠實力歌后」稱號的李菱上月27日接種第一劑BNT疫苗，當天因出現身體疲倦、發燒及咳嗽等症狀就診，當地醫生認為可能是不適應，吃一兩天藥就會痊癒，沒想到這個月2日凌晨突然呼吸困難，家人緊急將她送醫住院。

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李菱女兒透露，李菱住院期間她曾接到醫院3通電話，第一通指其新冠肺炎第一次檢測為陰性，不過肺部有細菌尚未脫離危險，但呼吸情況沒問題，然而過不到一天再次接到電話，院方指出李菱病況惡化，疑似感染新冠肺炎，要家屬做好心理準備，晚間最後一通電話則通知李菱過世噩耗且確診新冠肺炎。

對此，其女兒既震驚又困惑，詢問為何第二次才篩檢出母親患有新冠肺炎，醫師則解釋第二次檢測才是最準確的結果，但她難過表示「報告出來，我媽媽已經去世了。」目前李菱5名家人都被列為密切接觸者接受檢測，至於後事將由醫院協助處理，但女兒仍無法接受媽媽突然離世，希望醫院能再詳細解釋。

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