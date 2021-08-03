東京奧運︱難民跑手曾徒步3天穿越沙漠　田徑場上為8000萬人而跑

今年奧運難民隊受到關注，這支29人的隊伍個個都是故事，今天（3日）登場的男子田徑5000米項目，由來自蘇丹現居以色列的難民穆罕默德（Jamal Mohammed）出賽，為了逃難曾花3天穿越沙漠的他說，現在要替全世界逾8000萬位難民而跑，緊張歸緊張，但在起跑槍響之後，那些情緒都會向後遠去。



CNN報道介紹穆罕默德，談到這次代表難民隊參賽是否會緊張，他的回答是肯定的，但只要槍響開跑之後，「你就是專注在跑步和追趕其他人。」

穆罕默德過去一個月積極備戰男子田徑5000米項目，先在意大利高海拔訓練營接受為期2周訓練，之後再到卡塔爾多哈（Doha）訓練10天，和難民隊其他選手會面。他在上周抵達東京奧運選手村，進行賽前的最後訓練。專注練習之餘，有時他仍會停下來思索，自己從何而來，現在又在哪裏。

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穆罕默德與父親一家之前在長年戰亂的蘇丹生活，10歲時他的父親在蘇丹西部的達爾富爾（Darfur），遭到政府支持的民兵組織賈賈威德（Janjaweed）射殺，當時還年輕的他從此被迫外出工作以養活家庭。2010年穆罕默德決定逃難，目的地是以色列，他先從達爾富爾北上，穿越埃及國境，再花3天時間徒步穿越西奈沙漠，最終抵達以色列。

現在穆罕默德住在以色列的特拉維夫（Tel Aviv），並以田徑為生涯職志，7年前他加入了「Alley Runners」俱樂部，一個特別為特拉維夫弱勢社群組織的群體。2016年里約奧運，難民隊只有10名選手，現在隊伍加上他總共有29個運動員，分別參加12種不同項目。一路跑向成年的他，今天（3日）終於在東京迎來人生中最大的賽跑比賽。

「我將會為全世界8000萬個離開家園找尋更好生活的人們而跑，幫助他們達成他們的目標」，穆罕默德告訴CNN體育組，難民選擇離開家園的原因很多，能以難民隊身分代表大家出賽，是一件讓人驕傲的事，「他們也能夠達成他們的目標，有一天任何事情都會成真。」

東奧難民隊的29名選手，來自11個不同的原國家，並在另外13個國家居住和訓練。聯合國難民署（UNHCR）官員格蘭迪（Filippo Grandi）表示，今年在疫情籠罩下舉辦的東京奧運，讓難民選手們的故事和努力更具意義，他們經歷了大環境的壓力，被迫與親愛的家人朋友相隔，而且必須真的流亡國外，這使得他們這次出賽具備了雙重意義。

穆罕默德此前最佳成績是13分54秒28，這次比賽他把目標設在13分30秒。對他來說能到這裡「就像是夢想成真一樣，我就是等著在比賽當天穿上我的戰袍，然後全力以赴。」

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