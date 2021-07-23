馬來西亞《星洲日報》和泰媒Thaiger等媒體報道，泰國巴蜀府一名39歲女老師混打科興和阿斯利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，卻在19日接種AZ疫苗作為第2劑疫苗後隔天死亡，成為泰國混打疫苗後死亡首例。



丈夫在女老師接種前，曾表示女老師患高血壓，但護士告訴他們接種疫苗仍安全。目前女老師遺體已進行解剖，確切死因尚待釐清。

這名女老師先是在6月28日接種科興疫苗作為第一劑疫苗，她7月19日和丈夫都接種第二劑的AZ疫苗。夫妻倆接種後都出現頭痛和發燒等常見副作用，但女老師隔天晚間開始感到噁心、嘔吐。

丈夫在晚間7時下樓看望女兒，之後回到樓上時，發現女老師已猝死。

（編按：泰國現行混打新冠疫苗政策下，那些已接種科興疫苗的人，第二劑可接種阿斯利康疫苗。）

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