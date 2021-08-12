阿富汗塔利班勢將回朝　對外宣傳的「寬容」與現實區別

阿富汗塔利班攻勢持續，9個省會被控制。美國官員更預測，首都喀布爾可能在90天內落入組織手中。

阿富汗再度塔利班受統治看來不可避免，很多人害怕會重臨當年塔利班政權時的封閉與黑暗。



自1996年，塔利班在阿富汗曾建立政權。但在其5年統治期間，阿富汗經濟及人民生活幾乎無任何改善。塔利班未有就戰爭對國內工業和農業受損進行重建，經濟方面，除種植罌粟以及販賣毒品以外幾乎毫無建樹。

塔利班亦以最極端的伊斯蘭教義進行統治，包括禁止婦女教育及外出工作、關閉大學、隔絕公共場所男女間的接種、用石刑砸死通姦者等。

圖為8月11日，阿富汗法拉省同名首府。塔利班佔領後市面情況。（Reuters）

今天的塔利班聲稱着他們已汲取當年的教訓，但仍然受到外界的憂慮。英國廣播電台（BBC）前往塔利班控制的地區採訪，發現一個矛盾現象：高級官員與對外官員較為開放寬容的思想，與實際在地區前線的分別。

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）表示，要阻止女性接受教育不是他們的目的。塔利班明白教育十分重要，而當女性接受教育後，她們亦當然有權外出工作。

沙欣表示他們過去在管治上的失敗，是因為他們當年不會領導國家。回應到會否再有用石砸死通姦女性，沙欣表示儘管他不是宗教學者，但要找到用石砸死女性的理由非常困難。

但是，對於前線的戰士而言，他們的想法或許並不一樣。一名戰鬥長官，穆罕默德（Maulana Mohamed）表示，若有人犯法，必須就伊斯蘭律法懲罰。

如有人偷竊被抓，必須把他的手或腳斬下來。如有人被發現通姦，必須被石頭砸死。

被問道他們居住的地方，女性能否接受教育。穆罕默德表示他們因為居住偏僻，基本沒有教育的設施，而他們也不會容許這樣做。

圖為2020年9月，卡塔爾首都多哈，塔利班代表與多國代表會談。塔利班上層與指導者的理念，不一定與前線真實情況相同。（Reuters）

在巴爾赫，塔利班正在籌備新政府。塔利班一名領袖希克馬特（Haji Hekmat）強調，巴爾赫市民的生活並無重大改變，又稱只要有男性陪伴女性可以上街。

在伊斯蘭的教義中，明確規定女性必須覆蓋全身才可外出。對於傳聞一名女性因衣着的問題被殺，希克馬特否認事件與塔利班有任何關係。希克馬特稱塔利班只會「指導」女性應怎樣穿着，而不會強迫她們。

對於傳聞日前發生有人因在市場聽音樂，被塔利班的武裝分子要求赤腳在炎日下步行，至力盡倒下以作為懲罰。希克馬特否認有此事發生，又稱雖然他們禁止在公眾場所播放「粗俗的」音樂，但強調任何人可以聽他們喜歡的音樂。